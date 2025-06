Procés d'entesa per revalorar els salaris públics

L’Executiu obre la revisió salarial amb una proposta de cinc milions al GADA per a les demandes sindicals

Rossell precisa que es tindrà en compte un reconeixement d'antiguitat per als interins i que la banda d'entrada salarial quedarà millorada

Torn avui del Govern per posar en coneixement quines han estat les propostes finals presentades als cossos especials de l’administració pública per a les seves revisions salarials. En aquest sentit, ha estat el recentment nomenat ministre de Funció Pública, com també de Transformació Digital, Marc Rossell, qui en finalitzar les reunions que han iniciat avui entre l’Executiu, encapçalat pel cap de Govern, Xavier Espot, i aquest cas amb el Cos de Banders i els Bombers ha hagut de detallar quines són les dues mesures “sostenibles i equitatives” que els hi han facilitat.

D’aquesta forma, “hi ha dos blocs”. D’una banda, abonar una gestió de l’acompliment per regularitzar els anys que no s’ha pogut amb uns increments que anirien entre l’1 i el 8% “i que es començarien a aplicar a partir de juliol”, i, d’una altra, efectuar una revisió de les franges salarials que ha de servir “per evitar encavalcaments i per oferir així uns salaris més competitius que retinguin el talent i per captar-ne de nou”. Sota aquest precepte, el ministre ha confirmat que avui han presentat els resultats de l’estudi que es va encomanar per tal d’equilibrar els salaris i trobar-los un punt competitiu que els ajusti al model dels països de l’entorn. Un procés de diàleg que continuarà obert demà amb altres sectors i que es preveu enllestir durant aquest mes de juny.

Un altre component interessant és el reconeixement de l’antiguitat dels funcionaris interins, de manera que es tindrà en compte el temps total treballat i, en funció d’això, s’aplicarà aquest increment salarial i gradual que variarà de l’1 fins al 8% si s’assoleixen els 15 anys de cotització. En aquest sentit, el titular de Funció Pública ha raonat que “un dels paràmetres en què recau aquest augment és al del salari base, aplicant-se sobre tots els punts que ja recull el GADA“. Important ha estat recordar que l’estudi de revisió sol·licitat pel Govern ha revestit concretament sobre “com queda el port d’entrada de les bandes salarials; és a dir, entre el 80 i el 120%, i que el primer quedi compensat amb una quantitat competitiva”. La pilota ara queda al sostre dels sindicats per avalar la proposta i donar un retorn exacte de conformitat de cara a la setmana vinent.

Durant la ronda de preguntes, els mitjans han qüestionat si aquesta banda d’entrada salarial no es podria superposar amb una quantitat que fos similar a la de sortida i, d’aquesta manera, quedessin descompensades i trepitjades les remuneracions. En resposta, el ministre Rossell ha concretat que el distanciament salarial 80-120 “afavorirà tant als nous treballadors interins com als que ja portin temps a l’administració a causa de la retenció i captació de talent”, la qual queda compensada. Anant més enllà, el responsable de Funció Pública ha assenyalat que per evitar la coincidència dels imports, “el canvi quedarà dividit en dos tempos, un d’ells per aplicar-se en 2026 i l’altre entrant en vigor l’any posterior”.

Finalment, el titular de la cartera pública s’ha atrevit a destapar alguna xifra explicant als periodistes que la mesura inicial per afavorir els sindicats és destinar un pressupost pel GADA que arribi als cinc milions d’euros, sent de 500.000 cada any i amb una intenció de doblegar la despesa en formació, “però que això ja es distingira segons cada cas en ser tots molt particulars”.