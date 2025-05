Actualització en la situació dels sindicats

Llum verda al tancament d’una proposta final que validarà les graelles salarials dels cossos especials

El portaveu estatal ha confirmat que l'estudi es trametrà als responsables de cada cos en un termini de dos o tres dies i de manera coordinada

La revisió i estat de les graelles salarials tant dels funcionaris públics de l’administració general com de la resta de cossos especials ha estat un altre dels temes present en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres tingut lloc aquest dimecres. En aquest sentit, fa tot just una setmana, el ministre portaveu, Guillem Casal, comunicava que no s’havia aconseguit concretar una proposta definitiva tenint en compte que per tancar-la “calia obtenir un complement d’informació” per part de l’empresa encarregada de l’estudi que desajustés un “detall tècnic lligat als nivells de responsabilitat”. Avui, tanmateix, ha esgrimit que el complement informatiu “ja ha sigut tramitat” i que, per aquesta raó, l’Executiu disposa finalment d’una proposta de validació definitiva.

“Hem pogut obtenir aquesta setmana el complement d’informació que havíem sol·licitat fa justament set dies i que ens ha servit d’aquesta forma per tancar una proposta definitiva que ens encarregarem de traslladar als diferents sindicats pròximament. El calendari de reunions no el puc avançar encara perquè no el tenim establert, tot i que aquesta posada en coneixement la farem amb tots ells d’una manera coordinada i ocupant només un període de dos o tres dies com a màxim“, ha remarcat el també ministre de la cartera mediambiental en referència a una pregunta expressa sobre com es troba la situació.

En aquest pretext, el Govern va fer saber dimecres passat que l’anàlisi de les graelles salarials s’ha fet “cos per cos i lloc de treball per lloc de treball”, apuntalant directament a col·lectius com banders, policies, agents de duana, bombers, funcionaris del centre penitenciari, entre d’altres. En aquest sentit, Casal va incidir que el treball comparatiu inclou tant la revisió interna —“més responsabilitat, més salari”— com l’anàlisi externa respecte al mercat laboral de l’entorn, deslligant a aquest efecte que “la competitivitat externa s’ha analitzat en aquesta feina”. El trasllat de la proposta promet “ser acurat i el més ràpid possible” per tancar la problemàtica quan abans.