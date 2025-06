Possessió del càrrec

Marc Rossell pren possessió del càrrec sota la voluntat d’assolir un “diàleg àgil” amb el col·lectiu de funcionaris

El nou ministre de Funció Pública assegura que es manté la línia de continuïtat i apel·la a una negociació “constructiva i realista”

Marc Rossell ha assumit oficialment aquest dimarts el càrrec de ministre de Funció Pública i Transformació Digital, en un acte celebrat aquest dimarts al migdia a Ràdio Andorra. Rossell, qui substitueix Trini Marín en el càrrec, ha declarat que continuarà la línia iniciada per l’executiu anterior, alhora que s’ha mostrat disposat a impulsar un procés de diàleg intens amb el conjunt del funcionariat.

“Ja fa dies que s’està treballant amb tot el col·lectiu de funcionaris”, ha afirmat Rossell, qui ha destacat que les primeres reunions formals amb sindicats i associacions començaran aquest dimecres. Segons ha explicat, l’objectiu és rebre un “retorn constructiu” de les propostes que es posaran sobre la taula i avançar en una negociació que permeti donar resposta a qüestions pendents “des de fa molts anys”.

El ministre no ha fixat un calendari concret, però sí ha remarcat la voluntat de celeritat: “El calendari és el més aviat possible”. Rossell ha defensat la necessitat de no perdre temps en aquesta fase inicial i ha reiterat la seva disponibilitat per escoltar les preocupacions dels representants sindicals, amb qui —segons ha explicat— ja ha mantingut contactes des del seu nomenament.

En relació amb les expectatives de les negociacions, el titular de Funció Pública ha rebutjat parlar d’un escenari conflictiu: “No ens hem de plantejar unes negociacions difícils, sinó un intercanvi”. En aquesta línia, ha subratllat la importància que les propostes sindicals siguin “realistes i sostenibles econòmicament”, posant l’accent en la necessitat de garantir la viabilitat de qualsevol mesura que s’adopti.

Rossell ha avançat que un dels eixos principals de la seva gestió serà la captació i retenció del talent dins l’administració pública. En aquest sentit, ha assegurat que es treballarà per millorar les condicions laborals, fomentar l’eficiència i potenciar l’ús d’eines tecnològiques que facilitin la feina del personal públic i redueixin els temps d’espera per a la ciutadania. “Cada cop hem de ser més ràpids, més competitius i donar resposta de la millor manera possible a les empreses i als ciutadans”, ha manifestat, tot remarcant que la transformació digital serà un vector clau en aquest procés de modernització administrativa.

Amb 24 anys d’experiència en diferents àmbits de l’administració pública, Rossell ha afirmat que el seu bagatge professional pot ser un actiu per entendre millor les demandes dels funcionaris i facilitar el diàleg. A més, ha expressat també la voluntat de traslladar a l’opinió pública els avenços que es vagin produint en les reunions que arrencaran aquesta setmana: “Jo em comprometo a explicar-ho a nivell dels mitjans”.

Finalment, i sobre la implicació directa del cap de Govern en les negociacions, Rossell ha indicat que Xavier Espot vol estar “al corrent” de les converses amb els sindicats, i ha interpretat aquesta implicació com una mostra d’interès i responsabilitat institucional. “És un tema que el preocupa i que vol seguir de prop”, ha dit. D’aquesta manera, les trobades amb sindicats i associacions es prolongaran més enllà de demà i, segons ha indicat el ministre, la rapidesa amb què es pugui arribar a un acord dependrà també de la capacitat de resposta dels interlocutors socials.