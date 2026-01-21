L’Executiu estudiarà reforçar els controls de carretera després del col·lapse a Canillo i els retrets d’Alcobé

L’Executiu “analitzarà” possibles millores en els controls de les carreteres per garantir la seguretat viària en episodis de neu i assegurar que els vehicles portin els equipaments obligatoris. Ho ha afirmat el ministre portaveu, Guillem Casal, després de les declaracions del cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, arran del col·lapse registrat dimarts a la zona de la Trava.
“Tot i que no hi ha cap valoració que suposi un perill, ho analitzarem” – Guillem Casal
Alcobé ha expressat durant la sessió del Consell de Comú d’aquest dimecres que el Govern podria reforçar els controls per garantir que els vehicles que accedeixen a parròquies altes compleixin amb l’obligació de portar equipaments especials en situacions meteorològiques adverses. El cònsol ha fet aquestes manifestacions després que vuit autobusos estrangers sense els dispositius obligatoris dificultessin la circulació a la CG-2, provocant retencions i problemes de mobilitat.
En ser preguntat sobre aquesta qüestió durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Casal ha reconegut que l’Executiu revisarà la situació. “Tot i que no hi ha cap valoració que suposi un perill, ho analitzarem”, ha afirmat, tot apuntant que existeixen protocols d’actuació però que “segurament cal actualitzar-los” per adaptar-los a la realitat del país i a la dispersió de turistes, especialment en episodis de neu.
El ministre portaveu ha remarcat també que Andorra és un país turístic vinculat a la neu i que cal millorar la comunicació amb grups de visitants i escolars que es desplacen a les zones altes. En aquest context, ha defensat que qualsevol proposta o demanda s’ha de canalitzar mitjançant el diàleg institucional. “Les propostes s’han de fer en conjunt, asseguts al voltant d’una taula”, ha dit, tot afegint que aquest tipus de qüestions “no s’han de traslladar pels mitjans de comunicació”.
Casal ha subratllat que l’administració actua davant situacions que afecten la seguretat viària, més enllà de les queixes puntuals, i ha insistit en la necessitat de trobar “un millor encaix” dels protocols existents per garantir la convivència entre l’activitat turística i la seguretat a les carreteres del país davant futures nevades.