El SAAS reforça la salut mental i el tractament del càncer de mama mentre supera les 40.000 urgències el 2025

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha tancat el 2025 amb importants avenços assistencials, entre els quals destaquen la posada en marxa del nou Centre Comunitari de Salut Mental i Addiccions i la creació de la unitat de patologia mamària de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així es desprèn de la memòria anual de l’organisme, la qual també posa en relleu l’activitat rècord dels serveis sanitaris del país i les millores laborals impulsades durant l’últim any.
Pel que fa a l’activitat assistencial, l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va registrar 40.116 visites al servei d’urgències, 6.087 ingressos hospitalaris i un total de 5.951 intervencions quirúrgiques durant el 2025. A més, es van atendre 476 parts i es van realitzar 5.067 sessions d’hemodiàlisi a 56 pacients diferents.
Una de les principals novetats de l’any ha estat la consolidació de la unitat de patologia mamària. Gràcies a la incorporació d’un nou traçador tumoral i de professionals especialitzats, l’hospital ha pogut efectuar 43 intervencions quirúrgiques de càncer de mama que fins ara havien de derivar-se a centres de fora del país.
Paral·lelament, el SAAS ha fet una aposta decidida per la salut mental amb l’obertura del Centre Comunitari de Salut Mental i Addiccions, ubicat a l’edifici Ròdol. El nou equipament permet separar l’atenció ambulatòria de l’hospitalària i integra els serveis de salut mental per a adults, infantojuvenil, addiccions i el centre de dia, amb l’objectiu de normalitzar aquestes patologies i combatre l’estigma social.
La memòria també destaca la posada en marxa del Programa de Donació de Còrnia, impulsat conjuntament amb el Ministeri de Salut. En poc més de mig any s’han efectuat una quinzena d’extraccions a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, una iniciativa pionera al país.
En l’àmbit de l’atenció primària, el 2025 va estar marcat per la inauguració del nou Centre d’Atenció Primària de Canillo, una infraestructura de més de 300 metres quadrats que ha permès ampliar l’oferta assistencial i incrementar un 22,9% les visites d’infermeria respecte de l’any anterior. La xarxa de centres d’atenció primària va augmentar un 4,74% l’activitat i va donar servei al 42,14% de la població.
Pel que fa als recursos humans, el SAAS comptava a finals de l’any amb 1.345 treballadors, equivalents a 1.171 llocs de treball a jornada completa. La institució va signar un nou conveni col·lectiu que incorpora mesures com la recuperació de la direcció per objectius (DPO), la implantació d’un pla de pensions i la jornada intensiva per afavorir la conciliació laboral.
La direcció també va impulsar una enquesta de clima laboral amb la participació de 647 professionals. Els resultats indiquen que el 95% del personal se sent reconegut per la seva feina i que el 92% valora positivament les oportunitats de desenvolupament professional.
Finalment, la memòria subratlla els avenços en transformació digital, amb la incorporació d’un sistema de seguiment en temps real dels pacients quirúrgics que permet informar les famílies durant les intervencions i optimitzar la gestió dels recursos hospitalaris.