Les universitats privades perden prop de 800 estudiants en només un any tot i el creixement del nombre de centres

El sistema universitari andorrà continua creixent en nombre de centres, però no en alumnes. O al menys aquesta semblaria ser una de les principals conclusions que es desprenen de la memòria d’activitats del 2025 de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), presentada pel seu director, Isaac Galobardes, aquest dimarts. I és que, segons les dades exposades, les universitats privades han passat de 2.273 estudiants el curs 2023-2024 a 1.490 el curs 2024-2025, una reducció de gairebé 800 alumnes en només un any.
La xifra contrasta amb l’evolució del sistema universitari andorrà, el qual ha passat de tres universitats el curs 2019-2020 a un total de vuit centres a finals del 2025: “Aquest valor hauria d’estar en alça; si tenim més universitats hauríem de tenir més estudiants”, ha afirmat Galobardes. En canvi, la Universitat d’Andorra sí que manté una situació estable, amb una forquilla d’entre 700 i 730 alumnes durant els darrers cursos acadèmics. Cal destacar, però, que les dades corresponents al curs 2025-2026 no es coneixeran fins a aquest pròxim octubre.
Durant la seva intervenció, el director de l’AQUA també ha valorat positivament la moratòria impulsada per Educació sobre la creació de noves universitats al país. En aquest sentit, ha agraït la feina desenvolupada per “parar aquesta entrada” de nous centres, tot destacant que l’augment accelerat del nombre d’universitats ja començava a generar dubtes fora del país. “Es feien comentaris a nivell internacional”, ha assenyalat.
Més universitats, però també més avaluacions
L’increment del nombre d’institucions també ha comportat un augment de l’activitat de supervisió de l’agència. Durant el 2025, l’AQUA va tramitar 26 aprovacions i cinc modificacions de plans d’estudi, mentre que del conjunt d’expedients resolts, un 70% van obtenir una avaluació favorable i un 30% un informe desfavorable. Galobardes ha destacat, però, que aquesta proporció és superior a la registrada habitualment. “En l’històric de l’AQUA estem al voltant del 10% de resolucions desfavorables, així que és una xifra bastant significativa”, ha assenyalat.
Pel que fa a les modificacions de plans d’estudi, totes les resoltes durant l’exercici van rebre una valoració favorable, mentre que una proposta de la Universitat d’Andorra continua pendent. A més, l’AQUA també va avaluar quatre plans estratègics universitaris: només un va obtenir un informe favorable, dos van ser desfavorables i el corresponent a la Universitat Innovatio va quedar pendent de resolució.
Un altre dels punts destacats de la compareixença ha estat la culminació del procés d’avaluació externa de l’agència, iniciat el 2024. Galobardes ha explicat que el procediment s’ha tancat amb un resultat satisfactori que ha permès a l’AQUA incorporar-se al Registre Europeu d’Agències d’Assegurament de la Qualitat (EQAR): “És una cosa molt important per a nosaltres, però també ajuda a donar credibilitat al sistema d’ensenyament superior d’Andorra”, ha manifestat, apuntant que el reconeixement reforça el posicionament internacional de l’agència i acredita que els seus processos d’avaluació s’ajusten als estàndards europeus de qualitat.
La nova llei
Durant el 2025 també s’ha aprovat la nova llei de l’AQUA, una reforma que, segons Galobardes, incorpora diverses reivindicacions històriques de l’organisme. Així, el nou text reforça la independència respecte al ministeri, millora els mecanismes de governança i introdueix noves obligacions de transparència. Entre aquestes, figura la publicació de tots els informes d’avaluació, siguin favorables o desfavorables, així com un nou sistema per designar la direcció de l’agència mitjançant un procés participatiu i no directament a través del ministeri.
La normativa també atorga una nova competència a l’AQUA: el seguiment dels plans d’estudi. Fins ara, les titulacions eren objecte d’una avaluació inicial i no tornaven a revisar-se fins al cap de deu anys. Amb el nou model, l’agència podrà efectuar un primer seguiment als tres anys de la seva implantació i la renovació passarà a realitzar-se cada sis anys. “Ara no ho fem als deu anys, ho podem fer als tres”, ha resumit Galobardes, qui considera que aquest canvi permetrà oferir “més confiança als alumnes i als agents d’interès”.
Finalment, la compareixença també ha servit per tancar el balanç del primer pla estratègic de l’AQUA corresponent al període 2023-2025. D’acord amb les dades presentades, de les 37 accions previstes se n’han completat 34 i tres continuen en curs. Entre aquestes darreres hi ha l’obtenció del segell de bones pràctiques del SIACES, l’elaboració d’una guia d’avaluació institucional i la implantació d’un sistema digital centralitzat per a les avaluacions externes.