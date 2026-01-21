Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Col·lapse d'ahir dimarts a la zona de la Trava. | Lector
Alex Montero Carrer
El comú es pronuncia

Alcobé titlla de “lamentable” el col·lapse i obre la porta a impedir l’entrada d’autobusos sense equipaments

El cònsol major defensa controls específics als vehicles que transporten passatgers per reforçar la seguretat viària i evitar situacions de risc

En el marc de la sessió de consell de comú de Canillo, el cònsol major, Jordi Alcobé, s’ha pronunciat aquest dimecres, durant la roda de premsa posterior, sobre els controls i les incidències registrades ahir a la xarxa viària a causa de les intenses nevades, les quals van provocar el col·lapse de la zona de la Trava per la presència d’autobusos sense els equipaments especials obligatoris. Alcobé ha lamentat els fets i ha afirmat que “no hauria de ser notícia” que es produeixin situacions d’aquest tipus en un país de muntanya. En aquest sentit, ha qualificat l’episodi de “lamentable” i ha remarcat que els vehicles que no complien la normativa “van ser degudament sancionats”, en referència a les set denúncies imposades, sis a autobusos i una a un turisme.

“Seria bo que en moments com els d’aquesta setmana aquests vehicles vagin equipats i, si no és així, que no puguin entrar al país” – Jordi Alcobé

El cònsol major ha posat l’accent en el risc que suposen aquest tipus de comportaments, especialment quan es tracta de vehicles que transporten passatgers, tot advertint que “hi pot haver danys humans importants” i que la manca d’equipaments especials “minimitza la seguretat de les persones”. Davant d’aquesta situació, Alcobé ha apuntat la possibilitat d’estudiar noves mesures de control en episodis de meteorologia adversa. Així, ha defensat que “seria bo que en moments com els d’aquesta setmana aquests vehicles vagin equipats i, si no és així, que no puguin entrar al país”. El mandatari comunal ha subratllat que es tracta de “mesures àgils de controlar” quan afecten autobusos, a diferència dels turismes particulars.

D’aquesta manera, i segons ha explicat, establir controls sistemàtics als vehicles lleugers a la frontera seria “inoperatiu i complicat”, mentre que en el cas dels autobusos “sí que es podria reaccionar a temps i evitar situacions de risc”. Alcobé ha conclòs que aquest tipus d’actuacions permetrien reforçar la seguretat viària en episodis de neu intensa i prevenir incidències com les viscudes a la CG-2 a l’altura de Canillo.

