Espot admet que l’avançament de Concòrdia «no el satisfà», tot i que s’esperava els resultats de l’enquesta

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha mostrat autocrític aquest migdia en la seva valoració dels resultats de l’Enquesta Primavera Política 2026 d’Andorra Recerca i Innovació publicats ahir. «No em satisfan, tot i que me’ls podia esperar, però globalment no em satisfan», ha afirmat.
Concretament, un dels resultats que menys li han agradat ha estat l’avançament de Concòrdia sobre Demòcrates i també el fet que el líder del partit, Cerni Escalé, hagi estat el més ben valorat del país, amb una puntuació de 6,5 sobre 10 entre els ciutadans andorrans. «Evidentment, a mi no em satisfà que altres líders polítics estiguin més ben valorats que jo, i particularment segons quins altres líders polítics», ha comentat, tot indicant que en el seu cas han contestat gairebé tots els enquestats, mentre que en referència als «altres líders polítics» els enquestats «tenen un nivell de coneixement del 60 o del 70%».
En aquesta línia, el cap de l’Executiu ha ressaltat una altra dada, com és que ell és el líder que mereix més confiança. «Crec que de manera aclaparadora, un 38% de la ciutadania encara contesta Xavier Espot, i només un 20% contesta Cerni Escalé», ha subratllat. Igualment, ha aprofitat per deixar clar que els tempos electorals «no han de ser els que vulguin marcar Cerni Escalé i Carine Montaner», els quals, segons ha apuntat, «tenen molta pressa per governar i ja estan en campanya electoral».
Tornant als resultats, Espot s’ha mostrat decebut per la puntuació rebuda en la seva valoració personal que, tot i aprovar amb un 6,1, «després de molts anys de Govern i de desgast», ha disminuït. «I tampoc em satisfà», ha afegit. De la mateixa manera, tampoc ha rebut positivament el fet que el Govern, en conjunt, no aprovi. «Tampoc em satisfà», ha reiterat.
En aquest context, el cap de Govern ha deixat clar que no busca excuses «ni intento posar el cap sota l’ala», ha dit. No obstant això, ha recalcat que els resultats «també s’han de contextualitzar». D’aquesta manera, ha insistit que algunes de les polítiques que s’estan aplicant actualment donaran els seus fruits més endavant. «El temps així ho demostrarà».
Així mateix, tot i creure que s’han fet «moltíssimes coses», ha manifestat que «encara podem fer més» i que els resultats de l’enquesta «ens han d’esperonar» a millorar en els «reptes majúsculs que són l’habitatge i el creixement».
Una altra de les causes que Espot considera que, en part, han comportat aquests resultats ha estat la manca o la ineficiència de la comunicació sobre els projectes desenvolupats. En aquest sentit, ha posat d’exemple la «mal anomenada» descongelació dels lloguers. «La idea que ha calat en la ciutadania no es correspon exactament amb l’esperit d’aquest projecte de llei, que és un esperit eminentment protector i garantista», ha remarcat. Malgrat tot, el màxim mandatari ha matisat que el principal responsable dels mals resultats «no és la comunicació, sinó les polítiques de fons».
Pel que fa al seu relleu a DA, i en la mateixa línia que els seus ara ja excompanys de partit, Espot ha reiterat que no cal que «el candidat estigui designat un any abans». Finalment, ha apuntat que Ladislau Baró o «qui hagi de ser el candidat ja ho diran quan considerin oportú i quan els tempos del partit indiquin que és el millor moment per fer-ho», ha conclòs.