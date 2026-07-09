L’Executiu es prepara per impulsar una Autoritat Nacional del Transport que coordini tota la mobilitat del territori

El secretari d’Estat de Transports, Transició Energètica i Mobilitat, David Forné, ha anunciat aquest dijous que el Govern està elaborant una nova llei de mobilitat sostenible que, entre altres mesures, preveu la creació d’una Autoritat Nacional del Transport per coordinar la planificació del transport públic. El nou organisme s’encarregarà d’impulsar un sistema de bitlletatge únic, coordinar les línies nacionals i comunals i millorar la governança del sistema sense alterar les competències dels comuns. Segons ha avançat el mandatari, la voluntat és presentar el projecte als cònsols durant les pròximes setmanes i iniciar-ne la tramitació parlamentària abans que acabi la legislatura.
En paral·lel, Forné ha destacat que les actuacions impulsades durant aquesta legislatura en matèria de mobilitat ja estan donant resultats. Segons les dades presentades a la Taula Nacional de Mobilitat, els índexs de trànsit s’han reduït un 5% durant el 2025 malgrat que la població ha crescut un 2,1%. El secretari d’Estat també ha remarcat la millora registrada al carrer de la Unió després de l’habilitació d’un carril addicional, amb una disminució del temps de trajecte del 21% durant el maig i del 26% en la darrera actualització. A més, ha anunciat que aprofitant les obres de FEDA al carrer de na Maria Pla es crearà una nova parada d’autobús a la zona de vianants, una actuació reclamada pels veïns i comerciants.
El tramvia continua pendent de la viabilitat
Preguntat pel futur tramvia segregat entre Andorra i la Seu d’Urgell, Forné ha reconegut que el projecte continua condicionat als resultats de l’estudi de viabilitat que impulsen conjuntament el Govern i la Generalitat de Catalunya, licitat la setmana passada. Segons ha explicat, aquest treball s’allargarà durant aquest any i el vinent amb reunions periòdiques entre les dues administracions, mentre el Principat prepara tota la planificació del seu territori perquè la infraestructura pugui tirar endavant si rep llum verda. «Si finalment aquest estudi conclou que és inviable, esperem que no, serà en una segona fase quan s’haurà de decidir com es finança i com es desenvolupa», ha afirmat el secretari d’Estat.