La Generalitat licita per 867.000 euros l’estudi de viabilitat del futur tramvia entre la Seu d’Urgell i el Principat

La Generalitat de Catalunya ha licitat l’estudi de viabilitat del futur corredor tramviari entre la Seu d’Urgell i Andorra, un pas que Govern ha valorat positivament perquè considera que reforça la cooperació transfronterera en matèria de mobilitat sostenible i transport públic. L’estudi haurà d’analitzar la viabilitat tècnica, funcional i socioeconòmica d’una infraestructura segregada de la xarxa viària actual que connecti la capital alturgellenca amb la frontera hispanoandorrana.
El traçat haurà d’enllaçar, posteriorment, amb el projecte que està desenvolupant el Govern, motiu pel qual també haurà de tenir en compte les especificitats normatives, administratives i tècniques pròpies d’una infraestructura transfronterera. Des de l’Executiu consideren que aquesta iniciativa representa una oportunitat per avançar cap a un model de mobilitat «més eficient, sostenible i integrat» al conjunt del Pirineu. En aquest sentit, assenyalen que una millor connexió de transport públic amb l’Alt Urgell podria contribuir a reduir la dependència del vehicle privat i facilitar els desplaçaments tant de residents com de treballadors i visitants.
L’estudi inclourà una diagnosi de la mobilitat actual, l’anàlisi de diferents alternatives de traçat, un estudi de demanda i una avaluació socioeconòmica del projecte. A més, també valorarà la incorporació d’una via ciclista paral·lela al recorregut i d’un ramal de connexió amb l’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell. La redacció de l’estudi s’ha licitat per un import de 867.000 euros, tindrà un termini d’execució de dotze mesos i comptarà amb finançament europeu a través del programa POCTEFA.