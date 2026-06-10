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  • Els tres carrils habilitats al carrer de la Unió. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Mobilitat al centre

El tercer carril al carrer de la Unió millora la fluïdesa i fa davallar un 21% el temps de desplaçament en hores punta

Tot i que caldrà més temps per valorar-ne l’impacte complet, les dades inicials "indiquen que la mesura contribueix a reduir retencions"

La nova configuració de tres carrils a la CG-3, entre la Dama de Gel i el Quilòmetre Zero, ja mostra els primers resultats positius. Així es posa en relleu des de la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat. D’aquesta manera, i a través d’una publicació a les xarxes socials, es valora que durant les primeres setmanes, els temps de desplaçament en hora punta s’han reduït un 21%, «millorant la fluïdesa en un dels trams amb més trànsit del país».

Així, es reivindica que tot i que caldrà més temps per valorar-ne l’impacte complet, les dades inicials «indiquen que la mesura contribueix a reduir retencions i a fer més eficient la mobilitat». Els tres carrils van entrar en funcionament a principis del mes de maig, amb la intenció de minimitzar la congestió a les rotondes de la Dama de Gel i quilòmetre zero, cosa que permet una major absorció de vehicles i així alliberar el trànsit per la carretera general. 

Cal recordar que l’actuació ha servit per habilitar tres carrils des de la rotonda del quilòmetre zero fins a l’entrada del carrer de Na Maria Pla i mantenir els tres carrils de la rotonda de la Dama de Gel fins al carrer de Na Maria Pla. A més, i amb la voluntat de maximitzar la fluïdesa del trànsit, s’han ordenat tots els girs a l’esquerra i eliminat les zones d’estacionament de càrrega i descàrrega, habilitant només un petit punt al costat de la parada del bus comunal. La parada del bus nacional es va reubicar al carrer de na Maria Pla. A més, la zona ha quedat limitada a 30 km/h per reforçar la seguretat.

El carrer de la Unió activa el tercer carril per descongestionar el KM0 i limita el gir a l’esquerra als autobusos

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