Alternatives d'habitatge

Casal confirma que les ‘tiny houses’ queden descartades com a opció per al parc públic d’habitatge

El Govern es decanta pel sistema modular després de concloure que les cases de petit format tenen un encaix complicat per al model residencial

Davant la proposta de la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, de basar les llars del parc públic d’habitatge en alternatives més innovadores com les cases modulars o les de petit format (les anomenades ‘tiny houses’) i per tenir així la possibilitat d’escurçar els terminis “per aixecar dos centenars de pisos en un període raonable de temps”, avui el ministre portaveu,

Guillem Casal, ha corroborat la disposició del Comú de la Massana per destinar una parcel·la de construcció al parc públic amb “preferència cap al sistema modular”, així com el conveni que signarà la corporació el mes vinent per ratificar l’acord amb el ministeri de Territori i Urbanisme.

Aquesta ubicació, segons ha informat el mateix Casal, “està pensada al davant de la caserna de Bombers, i a l’altura de la Farga Rossell, on s’adequaria i s’analitzarà la seva viabilitat arquitectònica per a més endavant iniciar els tràmits administratius pertinents”. El ministre ha concretat així, davant una pregunta sorgida a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que aquest interès per part de la corporació massanenca en adherir-se a l’oferta de pisos de preu assequible “hi és” i que per això s’habilitarà al Govern la concessió d’una parcel·la al lloc indicat, preparant ja el seu conveni per al mes de juny.

Sobre si hi havia la possibilitat d’introduir la modalitat de les ‘tiny houses’ al parc públic d’habitatge, el qual contempla la “construcció d’uns 500 pisos com a línia de meta”, Casal ha deslligat que després de l’estudi de viabilitat que ha encomanat i avalat el ministeri que encapçala el ministre Raúl Ferré, s’ha descartat aquesta opció veient que el seu encaix “és complicat en anar destinades per a un model unifamiliar” i que, per aquesta raó, l’Executiu s’ha decantat envers el sistema modular, el qual també passarà uns estudis per avalar si s’ajusta a la normativa, i que permet així una “fase d’obres més curta que el mètode de construcció convencional”.

Qüestionat sobre si els mòduls es podrien fer servir, tal com s’ha plantejat en altres ocasions, per allotjar els treballadors de pistes, el ministre portaveu ha asseverat que la prioritat del Govern “és crear un parc públic que doni resposta als residents i que, evidentment, això també farà incrementar l’oferta de pisos disponibles”, ja que aquestes persones que passin a beneficiar-se d’aquests habitatges a preu assequible deslliuraran d’altres i, per tant “cal tenir una visió global”, ha esclarit per tancar la qüestió.

Els edificis a l’avinguda del Pessebre, ja en fase 2

Altrament, i sobre la situació d’habitatge, aquest dimecres el Consell de Ministres ha aprovat la licitació de la fase 2 de les obres de l’edifici d’habitatges públics de lloguer a preu assequible ubicat a l’avinguda del Pessebre número 60 d’Escaldes-Engordany. Aquesta actuació es basa en el conveni de col·laboració signat entre el Govern i el Comú escaldenc el març del 2023. Si bé la segona i darrera fase del projecte anirà a càrrec de les dues administracions, atès que el cost d’alguns dels treballs serà assumit per una part o l’altra, la corporació dirigida per Rosa Gili ha delegat al Govern la signatura perquè liciti l’obra.

Casal ha fet saber així que aquesta segona intervenció “consisteix en els treballs d’arquitectura i les instal·lacions (d’aigua, electricitat i emergències) de tot l’edifici”. Aquesta actuació està prevista que comenci a la tardor, una vegada acabin els treballs de la primera fase, les quals assumeix íntegrament el Govern, i que ja s’han iniciat aquest mes de maig. Les obres que s’estan executant se centren en la “construcció de l’estructura de fusta i, també dels elements estructurals dels nuclis d’escales i dels ascensors principals de la planta baixa i fins a la coberta”, com bé ha recordat el ministre.

També ha declarat que la previsió és que l’edifici estigui enllestit a la tardor del 2026, i que una vegada acabat, el parc públic d’habitatge de lloguer assequible del Govern sumarà 34 nous pisos disponibles, d’entre una i tres habitacions i cinc estudis. Val a dir que la fase zero del projecte ja està enllestida, on s’ha dut a terme “l’excavació del terreny, els treballs de fonamentació i la creació de les plantes d’aparcament”, i a càrrec de la parròquia citada.