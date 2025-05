Habitatge a preu accessible

Gili demana al Govern celeritat en l’execució de la segona fase del projecte d’habitatge assequible a Escaldes

La cònsol major assenyala que la part comunal de les obres ja està finalitzada i apel·la a l’Executiu a vetllar pel compliment dels terminis establerts

Les obres de l’edifici d’habitatge assequible situat a l’avinguda del Pessebre, a Escaldes-Engordany, avancen segons el calendari establert. El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat aquest dimecres que la segona fase del projecte “ja s’ha licitat i s’està duent a terme”, i ha confirmat que l’Executiu central assumeix ara la responsabilitat de donar continuïtat a la construcció.

Aquesta promoció forma part del pla d’habitatge impulsat pel Govern i preveu la construcció d’un edifici de pisos destinats a lloguer a preu assequible. La primera fase, corresponent a l’àmbit de competència comunal, ja ha finalitzat. Tal com ha afirmat la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, “el Comú ja ha fet la seva feina”. Segons ha detallat, els fonaments i l’estructura inicial ja estan completats, i ara “el projecte està en mans de Govern”.

Tanmateix, Gili ha assenyalat que les tasques no van començar tan aviat com haurien desitjat: “No s’ha iniciat tan ràpid com hauríem volgut perquè és una constant, hi ha moltes obres al país en aquests moments”. Tot i això, ha confirmat que els treballs de la segona fase ja estan en marxa: “Em consta que ja han començat, i a partir d’aquí són ells qui han d’estar alerta que no s’endarrereixi”.

El projecte contempla la construcció de 44 habitatges i diversos espais comuns, amb l’objectiu de respondre a la creixent demanda residencial a la parròquia. “Hi ha molta demanda”, ha admès la cònsol, remarcant l’interès que ha generat la iniciativa entre la ciutadania.

Per la seva banda, el cap de Govern ha reiterat el compromís de l’Executiu amb els terminis acordats: “Aquest projecte serà una realitat en els terminis que havíem fixat”. El calendari preveu que l’edifici pugui estar llest durant el segon semestre de 2026, amb la voluntat de posar els pisos a disposició dels sol·licitants tan aviat com sigui possible.