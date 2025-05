Una proposta mediatitzada

Montaner titlla de “desinformació” la definició de les cases modulars: “No són cases contenidor”

La formació va posar sobre la taula del Consell General la possibilitat d'invertir 3,77 milions a cases modulars en terrenys de propietat pública

La presidenta d’Andorra Endavant (AE), Carine Montaner, ha afirmat a aquest mitjà que no descartaria presentar una querella contra un mitjà de comunicació del país “si les qüestions judicials no triguessin tant en aquest país”. La frase sentenciant ha esdevingut arran de la publicació d’un mitjà de comunicació del Principat en la qual es titlla la proposta del grup parlamentari sobre les ‘tiny houses’ (cases modulars) de “cases contenidor”.

Montaner, per la seva part, apuntala que fa “10 anys que estic a la política i sé perfectament aquest funcionament”, instant a les diverses informacions que sorgeixen només per “desprestigiar i desinformar”. La presidenta d’AE també ha volgut filar encara més prim i ha aprofitat per retreure algunes accions que es fan mediàtiques i que posen en joc la polarització en el panorama de l’opinió pública: “Això és desinformar a la ciutadania, en comptes de treballar pel bé comú i informar amb rigor”, esmentant que “a la nostra proposta de les cases modulars se l’ha nomenat de totes les formes menys del que realment és, cases en condicions de fàcil construcció i a preu molt més assequible“.

Tanmateix, la publicació en qüestió no és més que la lectura de l’informe encarregat pel Govern sobre la viabilitat d’aquests tipus de construccions, fent una comparativa de diferents construccions de baix cost i els edificis tradicionals. Els resultats mantenen que les opcions més viables són les cases tradicionals o les construccions prefabricades amb fusta i formigó, i també apunta que les cases modulars estan limitades als territoris d’alçada. Uns resultats que Montaner agafa amb pinces: “S’hauria d’estudiar els resultats i els experts encarregats d’aquest informe”, tot afegint que les construccions modulars han estat instal·lades en “diversos països europeus” i de les quals parlen mitjans espanyols com El País i La Vanguardia.

Andorra Endavant va posar sobre la taula del Consell General la possibilitat d’invertir 3,77 milions a cases modulars en terrenys de propietat pública, sent un d’ells el terreny en el qual l’Executiu anava a ubicar el Laboratori P3 de Grifols-. Segons Montaner, es tracta de construccions “còmodes i de ràpida construcció”, a més, “són edificis que no necessiten una infraestructura molt complexa”.