L’Executiu confia superar els 600 pisos de parc públic al final de la legislatura mentre l’INH ja n’ha adjudicat 165

Aquest mateix dilluns s’han obert les inscripcions per optar als 44 habitatges de l’edifici Borda Nova I, la qual cosa representa un nou pas en el desplegament del parc públic d’habitatge de lloguer assequible. Durant la visita a la promoció, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat que el projecte consolida una política que va començar «de zero» a l’inici de la legislatura, ara fa poc més de tres anys, i que l’objectiu és arribar a tenir entre 600 i 650 pisos abans que acabi el mandat.
«Fem un pas més cap a aquesta consolidació del parc públic», ha afirmat, tot remarcant que el Govern ja ha destinat més de 140 milions d’euros a pal·liar el principal afer del país. En tot cas, i malgrat defensar que el balanç és positiu, ha admès que les polítiques d’habitatge hauran de continuar més enllà d’aquesta legislatura. «Crec que està encaminat, però s’haurà de continuar fent polítiques d’habitatge la pròxima i les que toqui», ha afirmat. En aquest sentit, ha insistit que el reglament del parc públic és «viu» i que s’ha anat adaptant als perfils detectats entre les persones inscrites.
La mandatària ha assegurat que Borda Nova I generarà una demanda elevada per la seva ubicació cèntrica i les característiques de l’edifici, el qual disposa d’aparcament i s’ha construït amb criteris d’alta eficiència energètica. A més, ha recordat que els 44 pisos amb els quals compta se sumen a altres promocions en marxa i als edificis que l’Executiu preveu incorporar pròximament mitjançant la convocatòria per captar immobles privats. En aquest darrer cas, ha avançat que el Consell de Ministres tractarà aquesta setmana la convocatòria perquè propietaris privats puguin oferir edificis a l’Executiu per incorporar-los al parc públic en règim de lloguer de llarga durada. De fet, n’hi ha un parell que ja s’han interessat.
Per la seva part, la directora de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), Marta Alberch, ha detallat l’estat actual del registre. Segons ha mencionat, actualment hi ha prop de 1.300 sol·licituds, de les quals aproximadament un 30% han estat resoltes favorablement. D’aquestes, 165 famílies ja han rebut l’adjudicació d’un habitatge, mentre que el nombre de renúncies supera la seixantena. Ara per ara, el parc públic gestionat per l’INH compta amb 165 habitatges distribuïts en diverses parròquies, mentre que les promocions d’Ordino i Escaldes-Engordany es troben en la recta final i cinc nous edificis continuen en fase d’execució.
El ‘cohousing’, una opció
Marsol ha obert la porta a destinar algun dels futurs edificis del parc públic a un model de ‘cohousing’ adreçat a persones majors de 65 anys autònomes. La ministra ha explicat que aquesta possibilitat sorgeix després de constatar, a través del registre, un increment de persones grans que sol·liciten un habitatge assequible. Segons ha apuntat, la idea seria habilitar pisos amb espais comuns compartits i adaptar així l’oferta a les noves necessitats detectades entre la població.