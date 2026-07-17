Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, amb el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, durant la signatura avui. | SFG
El Periòdic d'Andorra
Promocions d'habitatge assequible

Blindatge per a Borda Nova 1: s’habiliten 155 places de pàrquing al complex i es disposen al conjunt del poble

La signatura del conveni formalitzada entre Marsol i González posa en retorn al comú uns equipaments útils per als ciutadans com la plaça de l'edifici

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, han formalitzat aquest divendres la cessió al comú de l’ús de 155 places d’aparcament per a vehicles, 12 places per a motocicletes, el local de la planta baixa del carrer Terra Vella i la plaça pública del conjunt residencial Borda Nova 1, amb l’objectiu que aquests equipaments «es posin al servei del conjunt de la ciutadania».

Entrant en detalls, la cessió s’ha fet efectiva aquest matí a través de la signatura del conveni entre les dues institucions, en presència de la secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Laura Camps, i del conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat i d’Habitatge, Marc Torrent.

L’acord referma la voluntat del Govern i de l’administració comunal de «maximitzar l’aprofitament dels recursos públics vinculats a Borda Nova 1 i a les promocions d’habitatge assequible impulsades des del Govern». Un cop garantides les necessitats dels residents al complex, les places excedents d’aparcament podran contribuir a donar resposta a una demanda existent a la zona i reforçar l’oferta pública disponible per als ciutadans.

La cessió té, a més, «un valor simbòlic perquè culmina una col·laboració institucional iniciada el març del 2020», quan el comú de la capital va cedir al Govern el terreny on s’ha bastit l’edifici. Aquella decisió va permetre posar així en marxa una de les promocions d’habitatge assequible «més importants impulsades per l’Estat en els darrers anys«, com fan saber, i avui aquella col·laboració es tradueix en un nou retorn per a la parròquia amb la posada a disposició d’espais i serveis complementaris per a la ciutadania.

Aliança entre Govern i els comuns

Està previst que en les setmanes entrants l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) assigni els 44 habitatges de lloguer assequible que ampliaran notablement el parc públic del Govern. Amb aquesta actuació, l’Executiu i el Comú d’Andorra la Vella refermen la voluntat de continuar impulsant projectes residencials fruit de la col·laboració entre administracions públiques que, «més enllà de donar resposta a les necessitats d’habitatge, generin nous espais, serveis i oportunitats en benefici del conjunt de la ciutadania».

Comparteix
Notícies relacionades
Les parcel·les de Beixalís, la Rabassa i Arinsal, subjectes a sotmetre’s a tecnologies de monitoratges forestal
L’FC Andorra fa oficial el fixatge de Pau López per a les pròximes tres temporades amb opció a una quarta
Actualitzada la normativa de tinença, port i ús de les armes de foc de la Policia per evitar els usos inadequats o abusius

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’Executiu subvenciona amb 9.000 euros un projecte per la inserció laboral d’un centenar de nenes bolivianes en abandó
  • Societat
L’encariment sostingut de l’habitatge i els salaris no equitatius per fer-lo front, al nucli de l’enquesta d’opinió de l’AR+I
  • Societat
Govern espera arribar a un consens per la despenalització de l’avortament en els vuit mesos que queden de legislatura
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Blindatge per a Borda Nova 1: s’habiliten 155 places de pàrquing al complex i es disposen al conjunt del poble
  • Economia, Parròquies
Neix la iniciativa d’Andorra és Bella’, un impuls per convertir la capital en un espai de referència en la cosmètica
  • Parròquies, Política
Marsol manté el pols amb Escaldes i avisa que les accions legals es posaran en marxa «en dos o tres dies»
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu