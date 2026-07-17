Blindatge per a Borda Nova 1: s’habiliten 155 places de pàrquing al complex i es disposen al conjunt del poble

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, han formalitzat aquest divendres la cessió al comú de l’ús de 155 places d’aparcament per a vehicles, 12 places per a motocicletes, el local de la planta baixa del carrer Terra Vella i la plaça pública del conjunt residencial Borda Nova 1, amb l’objectiu que aquests equipaments «es posin al servei del conjunt de la ciutadania».
Entrant en detalls, la cessió s’ha fet efectiva aquest matí a través de la signatura del conveni entre les dues institucions, en presència de la secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Laura Camps, i del conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat i d’Habitatge, Marc Torrent.
L’acord referma la voluntat del Govern i de l’administració comunal de «maximitzar l’aprofitament dels recursos públics vinculats a Borda Nova 1 i a les promocions d’habitatge assequible impulsades des del Govern». Un cop garantides les necessitats dels residents al complex, les places excedents d’aparcament podran contribuir a donar resposta a una demanda existent a la zona i reforçar l’oferta pública disponible per als ciutadans.
La cessió té, a més, «un valor simbòlic perquè culmina una col·laboració institucional iniciada el març del 2020», quan el comú de la capital va cedir al Govern el terreny on s’ha bastit l’edifici. Aquella decisió va permetre posar així en marxa una de les promocions d’habitatge assequible «més importants impulsades per l’Estat en els darrers anys«, com fan saber, i avui aquella col·laboració es tradueix en un nou retorn per a la parròquia amb la posada a disposició d’espais i serveis complementaris per a la ciutadania.
Aliança entre Govern i els comuns
Està previst que en les setmanes entrants l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) assigni els 44 habitatges de lloguer assequible que ampliaran notablement el parc públic del Govern. Amb aquesta actuació, l’Executiu i el Comú d’Andorra la Vella refermen la voluntat de continuar impulsant projectes residencials fruit de la col·laboració entre administracions públiques que, «més enllà de donar resposta a les necessitats d’habitatge, generin nous espais, serveis i oportunitats en benefici del conjunt de la ciutadania».