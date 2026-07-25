Sant Julià de Lòria estudia noves captacions d’aigua al riu de Llumeneres per anticipar-se a futures sequeres

El Comú de Sant Julià de Lòria estudia una nova captació d’aigua al riu de Llumeneres amb l’objectiu d’anticipar-se a possibles episodis de sequera i reforçar la capacitat d’abastiment de la parròquia davant necessitats futures. Així ho ha afirmat el cònsol major, Cerni Cairat, qui ha explicat que la iniciativa s’emmarca dins el crèdit extraordinari aprovat a principis de juny en sessió de Consell de Comú.
Aquest permetrà finançar estudis de captacions i, a més del projecte al riu de Llumeneres, també servirà per revisar i regularitzar tècnicament algunes captacions més antigues com poden ser les del Torrent d’Auvinyà, el riu de la Peguera, Fontaneda i Dimonis. L’objectiu dels estudis és ampliar la capacitat d’abastiment dels dipòsits comunals per a complementar les captacions existents si en un futur es produeixen períodes de sequera més prolongats.
«Tenim una xarxa perfectament dimensionada respecte a la població actual» – Cerni Cairat
En aquest sentit, Cairat ha remarcat la necessitat d’adaptar-se «a una situació d’emergència climàtica» i ha avançat que els treballs inclouran estudis d’impacte ambiental per garantir el cabal mínim dels rius i assegurar que qualsevol nova captació sigui compatible amb la preservació dels ecosistemes fluvials. D’igual forma, ha apuntat que la voluntat de la corporació és, «de manera progressiva, anar adaptant-se a les conclusions dels estudis de capacitat de càrrega màxima parroquials en referència a la necessitat d’implementar un pla de disponibilitat d’aigua potable».
Així, el mandatari ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat pel que fa a l’estat actual de la xarxa hídrica i ha assegurat que Sant Julià de Lòria no es troba en una situació de tensió en el subministrament. «Tenim una xarxa perfectament dimensionada respecte a la població actual», ha afirmat, tot i admetre que hi ha algunes zones amb un marge menor de disponibilitat si experimentessin un creixement important. En concret, ha assenyalat Canòlic, Bixessarri i el quart de Fontaneda com els sectors que podrien veure’s més tensionats en cas d’un increment destacat de població.
Pel que fa al possible creixement urbanístic de la parròquia, el cònsol major lauredià ha afirmat que actualment no hi ha cap projecte que pugui comprometre la disponibilitat d’aigua potable en les zones més sensibles. A més, ha recordat que l’ordinació urbanística comunal obliga qualsevol nou desenvolupament a garantir l’accés als recursos bàsics necessaris, entre els quals l’aigua potable. «Com que ara estem en suspensió de llicències, en aquest sentit màxima tranquil·litat», ha conclòs, informa l’ANA.