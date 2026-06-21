Les falles encendran la Revetlla de Sant Joan a la Massana amb una nit de tradició, dansa i cultura popular

La Revetlla de Sant Joan donarà el tret de sortida a la temporada d’estiu a la Massana, coincidint amb la Festa Major de Sispony. Aquest any serà la cinquena edició de la cremada de falles, una iniciativa que cada any compta amb més persones implicades i que té una gran repercussió a nivell de públic. El col·lectiu de fallaires de la Massana ja està plenament consolidat, amb prop d’una seixantena de membres, entre fallaires de foc i fallaires de llum. Com explica la consellera de Cultura, Alexia Verdaguer, a la Massana es combinen les tradicionals falles amb altres disciplines artístiques i populars al voltant de la simbologia i la tradició de la nit del foc.
La festa començarà a les 22.00 hores, a la plaça de l’Església, amb l’espectacle de dansa ‘Dones de llegenda: l’herència del silenci’, de Líquid Dansa, inspirat en casos reals documentats de dones que van acabar cremades a la foguera o penjades a les places, acusades de bruixeria. Just després, a les 22.30 hores, els fallaires de llum i els fallaires de foc recorreran el tram que va des de la plaça de l’Església fins a l’aparcament de les Escoles. També hi participarà la colla de grallers i tabales del Castellers d’Andorra.
La nit combinarà cultura popular, espectacles artístics, foguera, coca, batucada i sessions de DJ en el marc de la Festa Major
Un cop a l’aparcament, els fallaires continuaran fent rodar les falles, en una autèntica exhibició plena de màgia, que donarà pas al Ball de Bruixes, amb l’Esbart Valls del Nord. La celebració es tancarà amb l’encesa de la foguera i el repartiment de coca.
A més, per primer cop, a l’acabar la celebració, les falles rodaran per primer cop a Sispony, per celebrar la seva Festa Major. Després de les falles hi haurà batucada i les actuacions de dj French Cocotte i dj Alex Cassany. La festa continuarà dimarts amb diverses propostes familiars i el concert de Els Senyora.