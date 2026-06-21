Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una imatge de la revetlla de Sant Joan. | Comú Massana
El Periòdic d'Andorra
Tradició parroquial

Les falles encendran la Revetlla de Sant Joan a la Massana amb una nit de tradició, dansa i cultura popular

La cinquena edició de la cremada reunirà prop d’una seixantena de fallaires i incorporarà per primer cop un recorregut fins a Sispony

La Revetlla de Sant Joan donarà el tret de sortida a la temporada d’estiu a la Massana, coincidint amb la Festa Major de Sispony. Aquest any serà la cinquena edició de la cremada de falles, una iniciativa que cada any compta amb més persones implicades i que té una gran repercussió a nivell de públic. El col·lectiu de fallaires de la Massana ja està plenament consolidat, amb prop d’una seixantena de membres, entre fallaires de foc i fallaires de llum. Com explica la consellera de Cultura, Alexia Verdaguer, a la Massana es combinen les tradicionals falles amb altres disciplines artístiques i populars al voltant de la simbologia i la tradició de la nit del foc.

La festa començarà a les 22.00 hores, a la plaça de l’Església, amb l’espectacle de dansa ‘Dones de llegenda: l’herència del silenci’, de Líquid Dansa, inspirat en casos reals documentats de dones que van acabar cremades a la foguera o penjades a les places, acusades de bruixeria. Just després, a les 22.30 hores, els fallaires de llum i els fallaires de foc recorreran el tram que va des de la plaça de l’Església fins a l’aparcament de les Escoles. També hi participarà la colla de grallers i tabales del Castellers d’Andorra.

La nit combinarà cultura popular, espectacles artístics, foguera, coca, batucada i sessions de DJ en el marc de la Festa Major

Un cop a l’aparcament, els fallaires continuaran fent rodar les falles, en una autèntica exhibició plena de màgia, que donarà pas al Ball de Bruixes, amb l’Esbart Valls del Nord. La celebració es tancarà amb l’encesa de la foguera i el repartiment de coca.

A més, per primer cop, a l’acabar la celebració, les falles rodaran per primer cop a Sispony, per celebrar la seva Festa Major. Després de les falles hi haurà batucada i les actuacions de dj French Cocotte i dj Alex Cassany. La festa continuarà dimarts amb diverses propostes familiars i el concert de Els Senyora.

Sant Pere d’Ordino reunirà un centenar de fallaires i oferirà unes 500 racions a la costellada populara finals de juny

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Protegir els boscos és protegir el país
Ferit i traslladat en helicòpter a l’hospital un home després de caure del rocòdrom de Canillo fent escalada
La Massana assegura que l’heliport de la Caubella millorarà la convivència i respon a una «demanda històrica»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La sensibilització ciutadana i la gestió forestal marquen l’estratègia contra els incendis a l’inici de l’estiu
  • Societat
La delegació andorrana participa a Estrasburg en la plenària de l’APCE centrada en la qualitat democràtica
  • Societat
Els cabals dels rius del Principat remunten al maig després d’una dècada marcada per la sequera més recent
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Les falles encendran la Revetlla de Sant Joan a la Massana amb una nit de tradició, dansa i cultura popular
  • Cultura, Parròquies
Lenny Jay fa vibrar Encamp amb un tribut a Michael Jackson davant 3.000 persones a la Festa del Poble
  • Cultura, Parròquies
El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany incorpora un bust de Josep Estadella al seu fons expositiu cedit per la familia
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu