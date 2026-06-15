Sant Pere d’Ordino reunirà un centenar de fallaires i oferirà unes 500 racions a la costellada populara finals de juny

La festa parroquial de Sant Pere d’Ordino mobilitzarà enguany prop de 200 persones implicades en l’organització i desenvolupament dels actes, una xifra superior a la d’edicions anteriors. La festivitat, que tindrà lloc els dies 28 i 29 de juny, combinarà música, dansa, foc i activitats populars amb una participació ciutadana creixent.
«Tenim aproximadament un centenar de fallaires, una quarantena de fallaires de llum, una seixantena de fallaires de foc, una vintena de dansaires, una dotzena de músics i una vintena de col·laboradors», ha detallat aquest dilluns el representant de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, Ferran Mata, durant la presentació de la programació. Segons ha explicat, el nombre de participants ha augmentat respecte d’altres anys, especialment pel que fa als més joves. «Cada any els fallaires de llum creixen perquè tenim més infants i joves que s’apunten a la festa», ha afirmat.
«Cada any els fallaires de llum creixen perquè tenim més infants i joves que s’apunten a la festa» – Ferran Mata
La festa arrencarà el diumenge 28 de juny al migdia amb la plantada del Mai, acompanyada d’activitats populars i la tradicional dansa del Mai, oberta a la participació del poble. Al vespre prendran protagonisme les falles, amb les actuacions dels fallaires de llum i de foc, el recorregut pels carrers del poble fins al Prat de Vilella i la crema de la falla tradicional i l’encesa del Mai. La programació inclou també la costellada popular, prevista per al diumenge a les 20.30 hores a la plaça del Prat del Call, amb unes 500 racions disponibles a un preu de sis euros, així com la missa de Sant Pere al Serrat, dilluns 29 de juny, seguida d’un aperitiu popular.
Durant la presentació, la consellera d’educació, cultura, joventut i benestar social, Mònica Armengol, ha reivindicat el valor de les festes parroquials com a expressió de la identitat col·lectiva i de cohesió comunitària. «Són expressions de la nostra cultura que ens ajuden a fer arrels i a fer comunitat», ha remarcat.
La programació inclou també la costellada popular, prevista per al diumenge a les 20.30 hores a la plaça del Prat del Call, amb unes 500 racions disponibles a un preu de sis euros
En paral·lel, Ordino també es convertirà enguany en protagonista dels actes vinculats a la cultura popular catalana amb la recepció de la Flama del Canigó, ja que el 2026 és la parròquia amfitriona d’aquesta tradició. Segons ha explicat la consellera de comunicació i sistemes d’informació, participació ciutadana i associacionisme, Meritxell Rabadà, la flama arribarà al comú el pròxim 23 de juny a les 12 del migdia i serà traslladada posteriorment pel jovent de la Comissió de Festes d’Ordino fins a Andorra la Vella. Tot i que els detalls de l’acte es concretaran més endavant, Rabadà ha remarcat que la rebuda de la flama servirà per reforçar el vincle d’Ordino amb les tradicions de foc i amb la participació del jovent.