El sector turístic avala l’estratègia d’Andorra Turisme a FITUR 2026 davant la proposta de reducció de fons

La possible reducció de prop de deu milions d’euros del pressupost d’Andorra Turisme, plantejada per Concòrdia al Consell General, ha reobert el debat sobre la necessitat de mantenir la presència del país en fires internacionals de referència com Fitur 2026. El plantejament ha generat inquietud dins del sector turístic, que considera que una rebaixa d’aquesta magnitud podria comportar tirar per terra la feina feta per estabilitzar el sector, així com una menor visibilitat d’Andorra en esdeveniments clau per a la promoció del país. “Ens ha fet por”, ha assegurat el president de la Unió Hotelera, Jordi París, a l’Agència de Notícies Andorrana. “L’any 2023 es va sortir de la pandèmia molt bé, l’any 24-25 s’ha consolidat, tot això no és fruit d’una acció aïllada d’un determinat moment, és fruit d’una inversió que s’ha realitzat durant el temps”, ha expressat París, tot celebrant la presència “molt positiva” d’Andorra en fires com Fitur, la fira de turisme més important d’Espanya i d’Europa.
Des d’Andorra Turisme es destaca que Fitur és una cita ineludible que permet donar a conèixer l’oferta turística i d’esdeveniments del país tant a professionals com al públic general, en una fira que compta amb representació de més de 160 països. A més, la presència a Madrid facilita el manteniment de contactes i reunions amb representants de mercats llunyans, sovint interessats en propostes d’alt valor afegit com Andorra Selected. En aquest context, les empreses que acompanyen l’entitat, enguany 19, aprofiten l’espai per reunir-se amb possibles col·laboradors i clients, i valoren positivament tant l’estand com l’acompanyament rebut.
El president de la Unió Hotelera ha apuntat que l’estand d’enguany, basat en la nova marca ‘Eleva la teva experiència’, ha projectat una imatge “molt atractiva i elevada” d’Andorra. Segons París, el país, tot i ser petit, ha tornat a tenir una presència molt ben posicionada dins del recinte firal, fet que afavoreix l’interès dels professionals i els contactes comercials. París ha remarcat que Fitur serveix per reforçar l’estratègia turística d’Andorra de cara al 2026, orientada a captar un visitant amb més capacitat de despesa i a allargar les estades. També ha subratllat el treball per “desestacionalitzar el turisme”, un objectiu que, segons ha explicat, ja ha començat a donar fruits els darrers anys, amb “millors ocupacions a la primavera i a la tardor gràcies a la suma d’esforços” del sector privat, els comuns i les noves propostes turístiques.
En la mateixa línia, el director de màrqueting i esdeveniments del centre d’oci Unnic, Pedro Moran, ha explicat que en dos dies s’han mantingut una quinzena de reunions, una xifra que considera òptima per garantir trobades de qualitat. Segons ha indicat a l’ANA, aquestes reunions confirmen que Andorra ja és percebuda com “una marca de país” i com un producte complementari a l’oferta hotelera i de serveis. Moran també ha volgut fer valdre l’estand d’Andorra Turisme, que ha definit com el millor dels darrers anys, així com la feina de l’entitat, clau perquè les empreses puguin tenir presència en aquest tipus de fires internacionals.
Enguany, els equips han pogut “continuar creixent en l’àmbit del mercat internacional, especialment el procedent de Llatinoamèrica”, segons fonts de Grandvalira Resorts. Especialment, “amb nous clients i contactes de teleoperadores d’aquests mercats”, tot indicant que Mèxic, com a país convidat a la Fitur, ha permès fer contactes profitosos amb agències i professionals d’aquest mercat. En aquest sentit, s’han mantingut reunions i trobades amb Colòmbia, Brasil, Puerto Rico i Mèxic, així com nous contactes, fet que ha permès “la captació de nous clients en aquests quatre països”. “Alhora, la fira ha permès descobrir oportunitats en mercats menys esperats, com la República Dominicana, que s’han identificat com a potencials a desenvolupar”.
Tot queda en ensurt
Davant el debat obert al Consell General, París ha reconegut que la xifra plantejada, que podria representar “al voltant d’un 35% del pressupost” d’Andorra Turisme, ha causat inquietud, especialment perquè els bons resultats actuals del sector són fruit d’una inversió continuada al llarg dels anys. Segons ha explicat, una reducció sobtada podria no tenir efectes immediats, però sí “conseqüències negatives a mitjà i llarg termini”.
El president de la Unió Hotelera ha lamentat que aquesta proposta no s’hagi compartit prèviament amb el sector privat i ha defensat que decisions d’aquest abast s’haurien de debatre amb els professionals. Tot i això, ha reiterat que la Unió Hotelera està oberta a reunir-se amb qualsevol grup parlamentari o entitat per escoltar i discutir iniciatives relacionades amb el turisme. Tanmateix, Concòrdia ha reiterat que la reducció pressupostària no va en contra del sector turístic, sinó que buscaria incentivar altres sectors clau, com “‘habitatge o la innovació”, que si continuen tensionats acabaran afectat també al turisme.
Per la seva banda, Moran ha defensat, des d’un perfil estrictament tècnic, que la tasca d’Andorra Turisme és essencial per al sector privat i per a les inversions turístiques del país. En aquest sentit, ha advertit que qualsevol reducció del pressupost “va en contra de poder mantenir una presència de la marca Andorra en mercats propers com Espanya i França o els emergents, com Brasil i Mèxic, paisos emissors de turisme”, amb alt poder adquisitiu, un dels objectius estratègics del sector.