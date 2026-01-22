Divisió a la cambra parlamentària sobre el paper i el pressupost d’Andorra Turisme en el model econòmic del país

La sessió del Consell General d’aquest dijous ha acollit el debat de les reserves d’esmena presentades pel grup parlamentari Concòrdia al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2026, entre les quals s’inclouen les relatives a la reducció de la dotació d’Andorra Turisme. En concret, la formació ha defensat una esmena per reduir la dotació de 24,6 a 16,6 milions d’euros, així com una segona proposta per disminuir en 10 milions la transferència corrent del Ministeri de Turisme i Comerç a la societat, amb la voluntat de destinar aquests recursos a inversions considerades prioritàries.
La consellera general Núria Segués ha argumentat que el pressupost d’Andorra Turisme “no és coherent amb la situació social que viu el país ni amb les prioritats que hauria de marcar el pressupost”, i ha qüestionat el model de governança de la política turística. Segons ha exposat, l’existència d’una societat pública amb una dotació superior a la del mateix ministeri “dificulta el control, duplica funcions i encareix la gestió”, tot defensant que “cada euro hauria d’estar justificat”. En aquest sentit, ha remarcat que la reorientació d’uns 10 milions d’euros tindria “un impacte real i mesurable” i ha posat com a exemple la possibilitat d’adquirir immobles per ampliar el parc públic d’habitatge o impulsar una àrea d’innovació i creació empresarial.
“No és coherent amb la situació social que viu el país ni amb les prioritats que hauria de marcar el pressupost” – Núria Segués
Segués també ha insistit que la proposta “no posa en dubte la feina feta” per Andorra Turisme, sinó que pretén adaptar la despesa a un context diferent. En aquest sentit, ha plantejat per què no es podria tornar a una dotació similar a la del 2019, any en què, segons ha dit, el model “funcionava correctament”, tot defensant que, amb un turisme ja fidelitzat, es podria reduir part de la promoció i reorientar recursos cap a altres àmbits. En la mateixa línia crítica, el conseller general socialdemòcrata Pere Baró ha considerat que Andorra Turisme és una de les estructures que “dupliquen funcions” dins l’administració i ha posat en dubte la seva transparència.
Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, ha defensat Andorra Turisme com una “estructura essencial” per al país. Tot i reconèixer que es podria debatre la duplicació d’altres organismes públics, ha subratllat que la societat es va crear en un moment de davallada del sector i que, gràcies a la seva tasca, es va produir una recuperació de l’activitat turística. Montaner ha remarcat que els esdeveniments es planifiquen amb anys d’antelació i ha assegurat que el sector hoteler i els prestadors turístics estan satisfets amb la gestió: “Som a l’oposició, però quan les coses estan ben fetes també s’ha de dir”, ha afirmat, tot mostrant el seu desacord amb la retallada proposada.
“Debilitar Andorra Turisme no reforça altres polítiques públiques, sinó que redueix la capacitat de finançament del país” – Ramon Lladós
Des de la majoria, la consellera general de Demòcrates per Andorra, Meritxell López, ha defensat la dotació prevista per al 2026 i ha remarcat que l’increment de la transferència és del 0,7%, fet que, segons ha indicat, reflecteix una gestió “prudent” dels recursos públics. López ha recordat que el turisme representa aproximadament el 60% del PIB del país i ha assegurat que les polítiques d’Andorra Turisme han estat efectives, amb un augment del nombre de turistes i de pernoctacions, que el 2025 s’ha situat en 12 milions, un 30% més que el 2019. Així mateix, ha puntualitzat que una part rellevant del pressupost de la societat és autofinançada mitjançant la taxa turística, que el 2025 va generar uns cinc milions d’euros, i ha defensat que Andorra Turisme està fiscalitzada pel Tribunal de Comptes i opera amb “total transparència”.
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha tancat el debat subratllant que el turisme és “un pilar fonamental” de l’economia andorrana i el principal sector tant en termes de PIB com d’ocupació. Segons ha exposat, debilitar Andorra Turisme “no reforça altres polítiques públiques, sinó que redueix la capacitat de finançament del país”, i ha advertit que una retallada posaria en risc l’evolució positiva cap a un model de més valor afegit. Lladós ha afegit que la proposta és inviable pels compromisos pressupostaris plurianuals ja aprovats, superiors als 15 milions d’euros, i per l’impacte directe que tindria en actuacions i esdeveniments previstos, com ara proves de la Copa del Món d’esquí alpí o el suport a entitats esportives andorranes.