Les matriculacions de vehicles incrementen més d’un 19% durant el mes de juliol i s’enfilen fins a les 614

Les matriculacions de vehicles durant el mes de juliol han estat 614, la qual cosa suposa una variació percentual positiva del 19,5% respecte del mes de juliol de l’any passat. Aquest mes han tingut variacions positives les motocicletes i ciclomotors, amb un 30,7%, els turismes, amb un 23%, i el grup d’altres vehicles, amb un 22,2%. Per contra, els camions i camionetes presenten una variació negativa del 28,8%.
Així mateix, les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al juliol han estat 3.487, fet que equival a una variació percentual positiva del 12,4% respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual es van matricular 3.102 vehicles. En aquest sentit, les categories que mostren variacions positives són turismes amb 259 unitats (12,2%); camions i camionetes amb 42 unitats (15,6%); motocicletes i ciclomotors amb 63 unitats (10%), i altres vehicles amb 21 unitats (24,7%).
Finalment, les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 5.837, fet que equival a una variació percentual a l’alça del 13,9% respecte al mateix període anterior, en el qual es van matricular 5.126 vehicles.