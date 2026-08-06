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Paris Mameghani Garcia
  • Societat
Estadística

Les matriculacions de vehicles incrementen més d’un 19% durant el mes de juliol i s’enfilen fins a les 614

Les dels darrers 12 mesos han estat un total de 5.837, fet que equival a una variació percentual a l'alça del 14% respecte al mateix període anterior

Les matriculacions de vehicles durant el mes de juliol han estat 614, la qual cosa suposa una variació percentual positiva del 19,5% respecte del mes de juliol de l’any passat. Aquest mes han tingut variacions positives les motocicletes i ciclomotors, amb un 30,7%, els turismes, amb un 23%, i el grup d’altres vehicles, amb un 22,2%. Per contra, els camions i camionetes presenten una variació negativa del 28,8%.

Així mateix, les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al juliol han estat 3.487, fet que equival a una variació percentual positiva del 12,4% respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual es van matricular 3.102 vehicles. En aquest sentit, les categories que mostren variacions positives són turismes amb 259 unitats (12,2%); camions i camionetes amb 42 unitats (15,6%); motocicletes i ciclomotors amb 63 unitats (10%), i altres vehicles amb 21 unitats (24,7%).

Finalment, les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 5.837, fet que equival a una variació percentual a l’alça del 13,9% respecte al mateix període anterior, en el qual es van matricular 5.126 vehicles.

La compravenda d’immobles baixa gairebé un 12% mentre que el valor de les operacions retrocedeix un 17,3%

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