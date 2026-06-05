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Arnau Ojeda Garcia
Delictes relacionats amb la tecnologia

L’augment dels ciberdelictes, un repte creixent per als agents: «Amb l’ajuda de la IA són més massius i creïbles»

Tanmateix, Lasné adverteix que els joves estan més exposats a "continguts inadequats com violència, pornografia i reptes perillosos"

La ciberdelinqüència s’ha convertit en un dels principals reptes actuals per a la Policia. Així ho ha posat de manifest el director del cos, Bruno Lasne, durant el seu discurs amb motiu de la Patrona, en què ha advertit que aquest tipus de criminalitat es troba en plena evolució i cada vegada és més sofisticada. «Augmenten els ciberdelictes que, amb ajuda de la IA, són més massius i més creïbles», ha alertat, tot remarcant que es tracta d'»un tipus de delinqüència canviant» que obliga el cos a mantenir una actualització constant.

En aquest sentit, tant Lasne com la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, han coincidit a defensar la necessitat de continuar invertint en formació i recursos. «La ciberdelinqüència exigeix una policia preparada i moderna», ha afirmat la titular d’Interior, qui també ha recordat que «fem formacions constants de manera a poder lluitar de manera eficaç contra aquests delictes».

«La ciberdelinqüència exigeix una policia preparada i moderna» – Ester Molné

Paral·lelament, el cos està impulsant diverses millores tecnològiques per reforçar la seva capacitat d’investigació. Durant la seva intervenció, Lasne ha destacat una «gran aposta d’inversió» per actualitzar el sistema d’identificació d’empremtes, incorporar eines de reconeixement facial i desplegar un programa per detectar transaccions fraudulentes vinculades a les criptomonedes. De fet, Molné ha confirmat que recentment «s’ha comprat una màquina per fer el seguiment de les inversions en criptomonedes«, una eina que haurà de permetre reforçar la lluita contra aquesta nova tipologia delictiva.

Preocupació pels riscos digitals entre els joves

Més enllà de la ciberdelinqüència, Lasne també ha posat el focus en els riscos que afronten els menors a internet. Segons ha advertit, els joves estan cada vegada més exposats a «continguts inadequats, violència, porno i reptes virals perillosos», una situació que ha portat la Policia a intensificar les accions de sensibilització als centres educatius. «Dediquem esforços anant a les escoles per explicar aquests riscos», ha explicat.

En aquest mateix àmbit, el director del cos ha recordat que durant el darrer any la Policia ha hagut d’intervenir en diversos episodis que van generar preocupació, especialment per la implicació de les xarxes socials. «Hem lidiat amb situacions que ens han preocupat molt com agressions entre adolescents que s’organitzaven i compartien per xarxes socials», ha assenyalat. Uns comportaments que, segons ha explicat, es van poder «aturar ràpidament amb la col·laboració de famílies i escoles», tot i que ha insistit que cal continuar treballant des de la prevenció. «Ens hem d’anticipar per evitar que torni a succeir. La prevenció és un eix fonamental», ha conclòs.

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