L’atur augmenta un 9,3% a l’abril mentre les ofertes laborals cauen prop d’un 28% en comparació amb el 2025

El Servei d’Ocupació va registrar a finals d’abril un total de 259 demandants en recerca de feina, una xifra que representa un increment del 9,3% respecte al març i del 5,7% en comparació amb el mateix mes de l’any passat. Paral·lelament, el nombre de llocs de treball oferts es va situar en 1.414, amb una davallada mensual del 3,7% i una forta caiguda interanual del 27,7%.
Segons les dades publicades pel departament d’Estadística corresponents a l’abril del 2026, també van augmentar els demandants en millora laboral, que van passar de 188 a 197 persones, un 4,8% més que el mes anterior. En canvi, els demandants de serveis en situació d’ocupació es van reduir lleugerament fins a 72 persones.
Pel que fa a les noves inscripcions, durant el mes d’abril es van registrar 94 nous demandants en recerca de feina, un 23,7% més que al març. També es van formalitzar 438 noves ofertes de treball, un increment mensual del 34,4%, tot i que encara un 30,1% per sota de les registrades ara fa un any.
En relació amb les contractacions, el Servei d’Ocupació va facilitar sis incorporacions laborals durant el mes, un 62,5% menys que al març. A més, 12 persones van ser contractades a través dels programes de treball temporal. Paral·lelament, 41 persones inscrites al Servei d’Ocupació van trobar feina pels seus propis mitjans.
L’informe destaca que la majoria de demandants en recerca de feina són dones (54,1%) i que el grup d’edat més nombrós és el de persones d’entre 40 i 59 anys, que representen el 36,7% del total. Per nacionalitats, els andorrans constitueixen el principal col·lectiu de demandants en recerca (48,3%), seguits dels espanyols (23,6%).
Pel que fa a la durada de la desocupació, el 81,1% dels demandants fa menys de sis mesos que es troben sense feina, mentre que només un 7,7% acumulen més d’un any a l’atur. D’altra banda, el nombre de beneficiaris de l’ajut econòmic per desocupació involuntària va augmentar fins a 16 persones, un 23,1% més que al març i un 33,3% més que l’abril del 2025. La majoria dels beneficiaris són dones i persones d’entre 40 i 59 anys.
Les dades ajustades estacionalment mostren que la tendència dels demandants en recerca continua lleugerament a l’alça (+2,7%), mentre que les ofertes de treball mantenen una tendència descendent per quart mes consecutiu (-5,6%). Segons Estadística, la mitjana mensual dels darrers dotze mesos se situa en 240 demandants en recerca i 1.667 llocs de treball oferts, unes xifres inferiors a les del període precedent.