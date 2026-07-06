Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Nova queixa a la residència l'Albó. | Arxiu El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Cas en anàlisi

L’Albó acumula 124 incidències greus en tres anys i suma una segona queixa sobre la seguretat del personal

Marín afirma que "actualment s'està valorant", tot i defensar que "no consta cap informe" que acrediti manca de personal o pressió assistencial

La residència l’Albó ha registrat 124 incidències greus durant els darrers tres anys, entre les quals 58 heteroagressions, 27 autoagressions i 39 episodis amb danys materials. Així es desprèn de les respostes de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, a les preguntes formulades per la consellera d’Andorra Endavant, Noemí Amador, sobre el funcionament del centre. Segons la titular de la cartera, totes aquestes incidències s’han gestionat «d’acord amb els procediments establerts». Val a dir que, actualment, la residència atén 44 persones i disposa de 35 professionals d’atenció directa.

Andorra Endavant demana per una possible manca de personal sanitari i assistencial a la residència l’Albó

Llegir

Aquestes dades s’emmarquen en la resposta del Govern sobre la gestió dels residents amb conductes conflictives i sobre les condicions de treball del personal. En aquest sentit, Marín ha confirmat una nova queixa registrada el passat 2 de juny davant del Servei d’Inspecció Social i Sociosanitària, la segona en menys d’un any. La primera, presentada l’agost del 2025, feia referència a una presumpta manca de personal, a problemes de seguretat davant possibles agressions i a deficiències en el confort tèrmic. «Pel que fa a la queixa relativa a la manca de personal, no s’han identificat incompliments», ha assenyalat Marín, qui ha afegit que la inspecció va constatar que el centre disposa de protocols específics davant agressions i d’un vigilant de seguretat les 24 hores.

L’únic aspecte pendent detectat, doncs, és la climatització directa del menjador, una actuació prevista dins del pla de millora de la Fundació. Així mateix, la ministra sosté que «no consta cap informe en relació amb una possible manca de personal o pressió assistencial adreçat a la FPNSM», tot recordant que les ràtios es revisen periòdicament mitjançant inspeccions i auditories. Amb tot, ha puntualitzat que «davant de situacions excepcionals es pot requerir la necessitat d’incorporar suports addicionals».

Comparteix
Notícies relacionades
Un mercat immobiliari que continua expulsant
El mercat immobiliari continua sense equilibrar-se i el preu mitjà dels pisos de lloguer frega ja els 2.900 euros
Protecció Civil activa la prealerta per la segona onada de calor de l’estiu, amb temperatures màximes de 37 graus

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Detingut un home de 32 anys per agredir els seus pares després d’arribar alterat al domicili familiar de Sant Julià
  • Parròquies, Societat
Una queixa veïnal a la capital denuncia la manca de resposta per reparar tres tapes de clavegueram sorolloses
  • Societat
‘Andorra; el Llegat Romànic’, el nou projecte d’Andorra Turisme i National Geographic per promocionar el país
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Una queixa veïnal a la capital denuncia la manca de resposta per reparar tres tapes de clavegueram sorolloses
  • Cultura, Parròquies
Escaldes prepara una Festa Major de cinc dies amb un dispositiu de seguretat reforçat als accessos i als concerts
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany reforça la mobilitat a Engolasters amb un nou aparcament i un bus llançadora durant aquest estiu
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu