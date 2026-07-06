L’Albó acumula 124 incidències greus en tres anys i suma una segona queixa sobre la seguretat del personal

La residència l’Albó ha registrat 124 incidències greus durant els darrers tres anys, entre les quals 58 heteroagressions, 27 autoagressions i 39 episodis amb danys materials. Així es desprèn de les respostes de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, a les preguntes formulades per la consellera d’Andorra Endavant, Noemí Amador, sobre el funcionament del centre. Segons la titular de la cartera, totes aquestes incidències s’han gestionat «d’acord amb els procediments establerts». Val a dir que, actualment, la residència atén 44 persones i disposa de 35 professionals d’atenció directa.
Aquestes dades s’emmarquen en la resposta del Govern sobre la gestió dels residents amb conductes conflictives i sobre les condicions de treball del personal. En aquest sentit, Marín ha confirmat una nova queixa registrada el passat 2 de juny davant del Servei d’Inspecció Social i Sociosanitària, la segona en menys d’un any. La primera, presentada l’agost del 2025, feia referència a una presumpta manca de personal, a problemes de seguretat davant possibles agressions i a deficiències en el confort tèrmic. «Pel que fa a la queixa relativa a la manca de personal, no s’han identificat incompliments», ha assenyalat Marín, qui ha afegit que la inspecció va constatar que el centre disposa de protocols específics davant agressions i d’un vigilant de seguretat les 24 hores.
L’únic aspecte pendent detectat, doncs, és la climatització directa del menjador, una actuació prevista dins del pla de millora de la Fundació. Així mateix, la ministra sosté que «no consta cap informe en relació amb una possible manca de personal o pressió assistencial adreçat a la FPNSM», tot recordant que les ràtios es revisen periòdicament mitjançant inspeccions i auditories. Amb tot, ha puntualitzat que «davant de situacions excepcionals es pot requerir la necessitat d’incorporar suports addicionals».