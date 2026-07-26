Un llamp caigut fa quatre dies origina un incendi de vegetació en una zona prou propera al coll de la Gallina

Els Bombers han controlat aquest diumenge al matí un incendi de vegetació declarat en una zona propera al coll de la Gallina, a Sant Julià de Lòria. El foc s’ha localitzat en un indret de difícil accés a peu, fet que ha obligat a mobilitzar tant l’helicòpter del cos com una dotació terrestre per dur a terme les tasques d’extinció.
Segons han informat els Bombers, l’origen de l’incendi es remunta al passat 23 de juliol, quan un llamp va impactar a la zona. Des d’aleshores, el punt hauria romàs covant de manera latent fins que aquest diumenge al matí s’ha fet visible. L’avís s’ha rebut cap a les 08.30 hores, després que diversos veïns alertessin de la presència d’una columna de fum a la muntanya. Un cop al lloc dels fets, els efectius han iniciat les tasques d’extinció tant per via terrestre com aèria i, hores després, l’incendi ha quedat controlat.