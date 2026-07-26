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  • Una imatge de la caserna dels Bombers. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
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Un llamp caigut fa quatre dies origina un incendi de vegetació en una zona prou propera al coll de la Gallina

El foc s'ha localitzat en un indret de difícil accés a peu, fet que ha obligat a mobilitzar l'helicòpter i una dotació terrestre per dur a terme l'extinció

Els Bombers han controlat aquest diumenge al matí un incendi de vegetació declarat en una zona propera al coll de la Gallina, a Sant Julià de Lòria. El foc s’ha localitzat en un indret de difícil accés a peu, fet que ha obligat a mobilitzar tant l’helicòpter del cos com una dotació terrestre per dur a terme les tasques d’extinció.

Segons han informat els Bombers, l’origen de l’incendi es remunta al passat 23 de juliol, quan un llamp va impactar a la zona. Des d’aleshores, el punt hauria romàs covant de manera latent fins que aquest diumenge al matí s’ha fet visible. L’avís s’ha rebut cap a les 08.30 hores, després que diversos veïns alertessin de la presència d’una columna de fum a la muntanya. Un cop al lloc dels fets, els efectius han iniciat les tasques d’extinció tant per via terrestre com aèria i, hores després, l’incendi ha quedat controlat.

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