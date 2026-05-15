Andorra Endavant demana per una possible manca de personal sanitari i assistencial a la residència l’Albó

La consellera general d’Andorra Endavant, Noemí Amador, ha entrat una bateria de preguntes escrites al Govern per demanar informació sobre la situació assistencial i els recursos humans de la Residència l’Albó davant les preocupacions existents sobre una possible manca de personal sanitari i assistencial al centre. La formació assenyala que la iniciativa sorgeix arran de diverses inquietuds relacionades amb la pressió assistencial i amb la capacitat del centre per atendre residents amb necessitats complexes.
En aquest sentit, Andorra Endavant reclama dades detallades sobre el nombre actual de residents, el perfil de les patologies presents i els ràtios de personal segons els diferents torns. Entre les qüestions plantejades, Amador també demana informació sobre el nombre de professionals sanitaris i assistencials disponibles, així com sobre els protocols activats davant crisis conductuals, episodis psiquiàtrics o situacions de risc dins la residència.
La bateria de preguntes inclou igualment una demanda perquè l’Executiu valori si els recursos humans actuals són suficients i si s’han detectat mancances o incidències vinculades a la seguretat, la salut mental dels residents o la càrrega assistencial que assumeixen els treballadors del centre. Així, Amador ha reclamat que el Govern ofereixi “respostes clares i transparents” sobre una qüestió que considera especialment sensible i que afecta tant els residents i les seves famílies com els professionals del sector assistencial.