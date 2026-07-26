La Línia Verda de prevenció contra el suïcidi rep 65 trucades en sis mesos sense activar els serveis d’emergència

El Ministeri de Salut fa una valoració força positiva de la posada en marxa de la Línia Verda (telèfon 177), el qual s’ha consolidat com un recurs essencial d’atenció telefònica i prevenció de la conducta suïcida i que ha permès, des de l’inici del servei el setembre del 2024, atendre cinc temptatives de suïcidi, activant els serveis d’emergència. Durant el primer semestre d’aquest any, el servei ha rebut 65 trucades, «mantenint un elevat nivell d’accessibilitat i qualitat en l’atenció prestada». En aquest període, no s’ha hagut d’activar els serveis d’emergència.
Des de l’inici del servei, el setembre del 2024, s’han atès cinc temptatives de suïcidi
Des de la seva posada en funcionament, la Línia Verda ha atès 155 persones, ha rebut 245 trucades i ha permès detectar i intervenir en situacions d’alt risc, amb activacions dels serveis d’emergència quan ha estat necessari. Pel que fa al perfil, la majoria de trucades han estat de dones (63%) i més de la meitat de les trucades (52%) ha estat per part de persones entre 32 i 65 anys. Aquestes dades, segons expliquen des del Govern, «reforcen el compromís del Ministeri de Salut de mantenir i impulsar aquest servei especialitzat, el qual constitueix una peça clau dins l’estratègia nacional de prevenció del suïcidi, oferint una resposta immediata, professional i accessible a les persones que es troben en aquesta situació».
Xat de suport emocional
Pel que fa al xat de suport emocional, cal indicar que es tracta d’un servei dirigit a la població jove, tot i que no està tancat a altres franges d’edat, i que té com a objectiu acompanyar aquelles persones que es troben en un moment de malestar emocional i poder-les redirigir a aquells serveis sanitaris escaients. En aquest sentit, Salut «fa una valoració positiva del servei de xat ‘Totbé?’, el qual s’ha consolidat com un recurs accessible, confidencial i complementari a la xarxa d’atenció en salut mental».
De fet, en els sis primers mesos d’enguany, s’han rebut 80 xats i s’han atès 40 persones. Pel que fa a l’acumulat des de la seva posada en funcionament (l’octubre del 2024), el servei ha atès 145 persones, gestionat 373 converses i ha permès intervenir en situacions de risc, incloent-hi l’activació dels serveis d’emergència quan ha estat necessari. Pel que fa al perfil, la majoria de xats han estat amb dones (69%) i més de la meitat dels xats s’han donat amb menors de 18 anys (53%), seguits de la franja d’edat de 18 a 35 anys (46%), informa l’ANA.