Els agents de circulació d’Escaldes s’adscriuen a l’USdA sota la Branca Sindical dels Agents de Circulació

Els agents de circulació del Comú d’Escaldes-Engordany han constituït una nova branca sindical adscrita a la Unió Sindical d’Andorra (USdA), segons han informat aquest diumenge en un comunicat. La decisió es va aprovar en la reunió d’afiliats celebrada l’1 de juny i dona lloc a la Branca Sindical dels Agents de Circulació del Comú d’Escaldes-Engordany (SACCEE), integrada exclusivament per treballadores i treballadors amb la denominació d’agent de circulació comunal adscrits al Departament de Circulació del Comú.
La nova branca neix amb la voluntat de «donar veu» als treballadors uniformats del departament i reforçar «l’organització, la representació i la defensa dels drets laborals». Entre els objectius que es marca hi ha impulsar unes millors condicions de treball, promoure el diàleg social i reforçar la participació democràtica dels seus integrants en la defensa dels interessos laborals, econòmics i socials. En coordinació amb l’estructura de l’USdA, també treballarà en àmbits com la negociació col·lectiva, la formació dels afiliats, la igualtat d’oportunitats, la seguretat i la salut laboral, així com el «respecte absolut als drets humans i laborals».