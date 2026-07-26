Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La cònsol major escaldenca, Rosa Gili, durant un Consell de Comú. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Contractes de lloguer

El Comú d’Escaldes-Engordany preveu enviar aquesta pròxima setmana les dades sobre habitatge a l’Executiu

La corporació té "uns quants contractes" que ja es poden fer arribar i, si bé es volien trametre divendres, no es va poder fer per temps

El Comú d’Escaldes-Engordany preveu remetre aquesta setmana la informació sobre els contractes de lloguer que el Govern reclama des de fa temps. Així ho ha anunciat aquest diumenge la cònsol major, Rosa Gili, qui ha explicat que la documentació no es va poder enviar divendres «per un tema de tempos», però que es farà arribar en els pròxims dies. 

La mandatària escaldenca ha remarcat que ells sempre han tingut «bona predisposició per treballar, evidentment per l’habitatge, però també qualsevol altre tema» de manera conjunta entre administracions i ha considerat que a través del diàleg, «parlant» és «més constructiu, tant per la feina que s’ha de fer com per les relacions entre institucions». 

Gili ha manifestat que la corporació comunal té «uns quants contractes» que ja es poden fer arribar a l’Executiu, i que si bé es volia ja trametre aquesta informació divendres, per una qüestió de temps no es va poder fer. També ha remarcat que tot i que no n’ha parlat amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, sí que ho ha fet amb el cap de Govern, Xavier Espot, i han acordat «treballar conjuntament».

L’Executiu fins i tot ofereix personal

Qüestionat sobre aquesta tramesa, Espot ha posat en relleu que era coneixedor que es farà aquesta tramesa i que des de l’Executiu fins i tot es va oferir personal, ja que la cònsol n’al·legava manca. En aquest sentit, el cap de Govern ha manifestat que «si fa falta que des del Govern destinem algú amb comissió de serveis per obtenir aquestes dades» es farà, tot indicant que aquesta manca de personal que al·lega Escaldes-Engordany «és un problema que no té només el Comú d’Escaldes», si bé s’ha estimat més no entrar en polèmica. 

Quant a les accions judicials que es van anunciar des de l’Executiu, i com quedaria si finalment es fa aquest enviament de dades, Espot ha recordat que «aquestes accions s’inicien amb un requeriment extrajudicial i, per tant, evidentment, si podem, resoldre tot això sense haver d’acudir a la via judicial, doncs jo crec que ho farem a satisfacció de tothom i crec que ens estalviarem molts mals de cap».

Gili condemna uns fets «lamentables i indesitjables» després de la suspensió de la Festa Major d’Escaldes-Engordany

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La Línia Verda de prevenció contra el suïcidi rep 65 trucades en sis mesos sense activar els serveis d’emergència
Els agents de circulació d’Escaldes s’adscriuen a l’USdA sota la Branca Sindical dels Agents de Circulació
Un llamp caigut fa quatre dies origina un incendi de vegetació en una zona prou propera al coll de la Gallina

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Un total de 28 dones que assisteixen al Savvg ja disposen del botó de seguretat en casos de violència de gènere
  • Societat
La pertorbació que va afavorir les tempestes dona pas a una jornada més fresca abans del retorn de l’estabilitat
  • Cultura, Societat
Sant Julià de Lòria inaugura la plaça Calonge-Sant Antoni coincidint amb el 20è aniversari de l’agermanament
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Cairat apel·la a la «normalitat» davant els aldarulls registrats: «Quatre brètols no ens poden espatllar una Festa Major»
  • Parròquies, Societat
Gili condemna uns fets «lamentables i indesitjables» després de la suspensió de la Festa Major d’Escaldes-Engordany
  • Parròquies, Successos
Una navalla durant una baralla i una possible punxada a una noia tensen la nit de la Festa Major d’Escaldes
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu