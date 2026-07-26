El Comú d’Escaldes-Engordany preveu enviar aquesta pròxima setmana les dades sobre habitatge a l’Executiu

El Comú d’Escaldes-Engordany preveu remetre aquesta setmana la informació sobre els contractes de lloguer que el Govern reclama des de fa temps. Així ho ha anunciat aquest diumenge la cònsol major, Rosa Gili, qui ha explicat que la documentació no es va poder enviar divendres «per un tema de tempos», però que es farà arribar en els pròxims dies.
La mandatària escaldenca ha remarcat que ells sempre han tingut «bona predisposició per treballar, evidentment per l’habitatge, però també qualsevol altre tema» de manera conjunta entre administracions i ha considerat que a través del diàleg, «parlant» és «més constructiu, tant per la feina que s’ha de fer com per les relacions entre institucions».
Gili ha manifestat que la corporació comunal té «uns quants contractes» que ja es poden fer arribar a l’Executiu, i que si bé es volia ja trametre aquesta informació divendres, per una qüestió de temps no es va poder fer. També ha remarcat que tot i que no n’ha parlat amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, sí que ho ha fet amb el cap de Govern, Xavier Espot, i han acordat «treballar conjuntament».
L’Executiu fins i tot ofereix personal
Qüestionat sobre aquesta tramesa, Espot ha posat en relleu que era coneixedor que es farà aquesta tramesa i que des de l’Executiu fins i tot es va oferir personal, ja que la cònsol n’al·legava manca. En aquest sentit, el cap de Govern ha manifestat que «si fa falta que des del Govern destinem algú amb comissió de serveis per obtenir aquestes dades» es farà, tot indicant que aquesta manca de personal que al·lega Escaldes-Engordany «és un problema que no té només el Comú d’Escaldes», si bé s’ha estimat més no entrar en polèmica.
Quant a les accions judicials que es van anunciar des de l’Executiu, i com quedaria si finalment es fa aquest enviament de dades, Espot ha recordat que «aquestes accions s’inicien amb un requeriment extrajudicial i, per tant, evidentment, si podem, resoldre tot això sense haver d’acudir a la via judicial, doncs jo crec que ho farem a satisfacció de tothom i crec que ens estalviarem molts mals de cap».