Espot evoca una reflexió sobre els horaris de les Festes Majors: «No podem convertir-nos en un estat policial»

«Potser de cara a futur hem de fer una reflexió sobre si de dimecres a dissabte, tenint en compte que la Festa Major és dissabte i diumenge, cal cada dia tancar fins a les 05.00 hores, potser no cal, o potser si tanquem a les 05.00 hores a partir de les 04.00 hores ja no servir alcohol». Aquest és el parer del cap de Govern, Xavier Espot, qüestionat sobre els aldarulls que es van registrar la matinada de dijous a divendres a la Festa Major d’Escaldes-Engordany i com cal fer-hi front. D’igual manera que la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, el cap de l’Executiu ha opinat que cal «una reflexió» conjunta, ja que tal com ha manifestat, «tots, els comuns i el Govern, el que volem és que aquestes festes es desenvolupin de la millor manera possible».
«Tothom pot fer més, però el que no podem és convertir-nos en un estat policial per intentar prevenir tota una sèrie d’esdeveniments que es duen a terme al mateix temps i fins a altes hores de la nit», ha opinat Espot, qui ha afegit que, «des d’aquest punt de vista, les Festes Majors són dies de diversió, són dies de festa, però també tot té un límit». D’aquesta manera, ha reconegut que des de l’Executiu cal que es faci el reforç policial necessari, però també ha manifestat que «el que no podem posar és un Policia darrere de cada jove perquè llavors jo crec que desvirtuaríem completament».
«Fets puntuals com aquests n’hi ha hagut sempre. I això no vol dir que els haguem de relativitzar. Però tampoc els hem d’amplificar» – Xavier Espot
D’aquesta manera, tot i lamentar els fets que es van produir a Escaldes-Engordany, ha manifestat que «tampoc s’ha de dramatitzar, tampoc s’ha de generalitzar». «Fets puntuals com aquests n’hi ha hagut sempre. I això no vol dir que els haguem de relativitzar. Però tampoc els hem d’amplificar”, ha indicat Espot. Així, ha apel·lat al paper dels comuns en aquesta planificació i fins i tot a fer-ho de manera coordinada a través de la reunió de cònsols.
Novament, Gili ha apel·lat a aquesta reflexió conjunta a la qual ja va fer referència el divendres qüestionada sobre els aldarulls que es van viure en la festa major, i ha recordat que hi ha competències, com les de control de persones, que són de la Policia. Ha reiterat, però, que hi ha hagut bona coordinació amb els agents. «Potser ens hem de seure a totes les institucions i parlar-ne, intentar entendre què és el que preocupa», ha remarcat la cònsol major escaldenca.
Càmeres per als agents
Al seu torn, i qüestionat sobre el fet que els agents de circulació puguin dur càmeres de videovigilància, una qüestió que aquesta mateixa setmana Gili ha defensat com a eina dissuasiva, el cap de Govern ha manifestat que ell «personalment» i la ministra de Justícia i Interior són partidaris de dotar amb aquestes eines els agents, però també ha volgut incidir en el fet que «això no vol dir que la llei ho permeti ‘ipso facto'» i que, per tant, la comissió de videovigilància hi ha de treballar.
En aquest sentit, ha volgut deixar clar que aquesta comissió «no és el Ministeri d’Interior» i que tampoc se’ls pot dir «el que han de decidir» si bé se’ls pot «esperonar» a què resolguin la problemàtica que es pugui estar donant al voltant d’aquestes càmeres. Així, ha remarcat que si la llei de seguretat pública «no empara» aquest ús el que caldrà és modificar el text legislatiu, «però el que no podem fer és passar el clau per la cabota», ha emfasitzat.