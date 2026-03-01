Els allotjaments turístics celebren la reobertura de l’RN20 i tanquen la crisi amb més reserves que cancel·lacions

La reobertura de la carretera RN20 el pròxim 9 de març, anunciada pel cap de Govern, Xavier Espot, ha estat rebuda amb satisfacció pel sector dels allotjaments turístics. El president de l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT), Àlex Ruiz, ha assegurat en declaracions a aquest mitjà que, malgrat el tall derivat de l’esllavissada, el sector pràcticament no ha patit afectacions i, fins i tot, ha registrat més reserves que cancel·lacions.
“Estem molt contents. És de les millors notícies possibles”, ha afirmat Ruiz, que ha volgut agrair el suport rebut per part del Govern i dels comuns “des del primer moment”. Segons ha explicat, tot i la incertesa inicial —especialment de cara al mes de març, amb estades més curtes—, la resposta del mercat ha estat positiva. “La sorpresa ha sigut nostra: la gent no ha cancel·lat, ha mantingut les reserves i, a més, n’han entrat de noves”, ha destacat. El febrer, marcat per les vacances de Carnaval a França, ja presentava una ocupació elevada, però existia el dubte de com evolucionaria la demanda les setmanes posteriors.
“La sorpresa ha sigut nostra: la gent no ha cancel·lat, ha mantingut les reserves i, a més, n’han entrat de noves” – Àlex Ruiz
No obstant això, Ruiz ha subratllat, però, que altres sectors com el comerç i la restauració sí que han patit més l’impacte del tall, especialment pel perfil de visitant que accedeix al Pas de la Casa per passar-hi el dia. “Estem molt contents per ells, perquè són els que realment han patit més”, ha remarcat.
Des de l’AEAT, tal com ja es va fer durant el període de restriccions amb l’enviament d’informació sobre rutes alternatives a una base de dades de prop de 160.000 clients de proximitat, es comunicarà ara la reobertura de la via habitual. A més, el sector ha demanat que Turisme impulsi una campanya de comunicació per reforçar el missatge de normalitat i seguretat.