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Sector contra les cordes

La UHA alerta que la manca de personal torna a tensar l’estiu i reclama adaptar les quotes a la demanda del sector

París afirma que «la situació no és gens favorable» i alerta que la falta de mà d’obra impedeix garantir el servei als establiments del territori

La manca de mà d’obra torna a posar contra les cordes el sector hoteler en l’inici de la temporada d’estiu. El president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Jordi París, ha advertit que l’esgotament de les quotes de treball està generant una situació de «bastant neguit» entre els empresaris, els quals temen no poder cobrir les necessitats de personal en un moment d’alta demanda turística. «La situació no és gens favorable perquè no hi ha mà d’obra suficient per atendre la demanda que es preveu que hi haurà», ha lamentat en declaracions a l’ANA.

Segons París, la problemàtica no és nova, sinó que es repeteix per tercer estiu consecutiu. Tot i això, assegura que enguany la situació s’ha agreujat perquè el contingent autoritzat és inferior al de l’any passat, malgrat que hi ha més establiments oberts i, per tant, una necessitat més elevada de treballadors. «Hem tingut una quota inferior a la de l’any passat quan hi ha hagut més demanda», ha criticat, tot lamentant la manca de coordinació entre les polítiques migratòria i turística.

«S’està generant una tensió a la majoria dels establiments per poder fer front dignament als serveis que es volen donar» – Jordi París

El president de la patronal hotelera ha admès que, de moment, no tenen constància que cap establiment s’hagi vist obligat a tancar per falta de personal, però sí que ha advertit que la situació pot repercutir directament en la qualitat del servei ofert als visitants. «S’està generant una tensió a la majoria dels establiments per poder fer front dignament als serveis que es volen donar», ha afirmat, incidint que aquest escenari perjudica tant els empresaris com els mateixos turistes.

A més de les dificultats operatives, París ha assenyalat que la manca de treballadors també impedeix consolidar equips estables: «Poder comptar amb mà d’obra constant i estable és necessari», recordant que els mesos d’estiu concentren una elevada activitat per al sector. Davant d’aquest escenari, la UHA torna a posar sobre la taula algunes de les mesures que defensa des de fa temps. Entre elles, reduir de cinc a tres mesos el període de carència perquè els temporers d’hivern puguin treballar també durant l’estiu, així com facilitar que els treballadors que ja resideixen al país i han demostrat la seva vàlua puguin allargar una temporada més l’activitat.

La UHA afronta l’estiu convençuda que «no hi ha cap factor» que pugui fer pensar en una davallada de l’ocupació

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