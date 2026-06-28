La UHA afronta l’estiu convençuda que «no hi ha cap factor» que pugui fer pensar en una davallada de l’ocupació

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) enceta la temporada d’estiu amb bones perspectives i confia mantenir la tendència positiva registrada els darrers anys. Així ho indica el president de l’entitat, Jordi París, en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana (ANA), en què s’ha mostrat «optimista i positiu» de cara als pròxims mesos: «No hi ha cap factor que ens faci pensar que ens pot causar una davallada respecte del que han estat els últims anys».
De fet, París ha apuntat que el context internacional fins i tot podria acabar beneficiant Andorra, ja que, segons explica, els conflictes geopolítics i el seu impacte en el preu dels carburants podrien afavorir que molts visitants optessin per destinacions més properes davant l’encariment dels vols internacionals. En aquest sentit, considera previsible que el turisme de proximitat continuï guanyant pes i reivindica que l’oferta turística del país és «molt competitiva», fet que, al seu parer, esdevé «un punt fort» per continuar atraient visitants durant els mesos d’estiu.
«No hi ha cap factor que ens faci pensar que ens pot causar una davallada respecte del que han estat els últims anys […] Tant de bo fem un juliol una miqueta més bo» – Jordi París
Així, i després que el juliol del 2024 tanqués amb una ocupació del 66% (la xifra més elevada dels darrers deu anys), París admet que igualar o superar aquests resultats seria una molt bona notícia per al sector. «Tant de bo fem un juliol una miqueta més bo», ha afirmat. Val a dir que, com ja és habitual, el calendari estival tornarà a estar marcat per cites com el nou espectacle del Cirque du Soleil o diverses competicions esportives internacionals. Unes propostes que, segons el president de la patronal hotelera, són «un motor d’atracció» que contribueixen a «reposicionar» Andorra com a destinació turística.
Pel que fa al Cirque du Soleil, i qüestionat sobre si el format podria estar arribant al seu límit després de diversos estius consecutius, el president de la UHA descarta qüestionar-ne el model. «No podem dir-hi res en contra. És un cas d’èxit», ha afirmat, argumentant-ho sota el fet que, des del final de la pandèmia, les dades d’ocupació hotelera han continuat millorant. «Cada estiu després de la pandèmia, entre un punt i mig i dos punts el percentatge d’ocupació ha pujat, la qual cosa vol dir que, d’una manera o altra, hi afecta», ha assenyalat.
«Cada estiu després de la pandèmia, el percentatge d’ocupació ha pujat, la qual cosa vol dir que, d’una manera o altra, el Cirque du Soleil hi afecta» – Jordi París
Tot i això, París ha admès que, de cara al futur, caldrà començar a pensar en alternatives capaces de mantenir aquest nivell d’atracció: «Segurament s’haurà de buscar una alternativa», tot reconeixent que «no deu ser fàcil» trobar una proposta que garanteixi omplir «gairebé» les 22 funcions programades cada estiu. Amb tot, ha insistit que el balanç dels darrers anys és clarament positiu. «Des de l’estiu del 2022, que ja estem en el dia després de la pandèmia, encara hem crescut cada estiu entre un punt i mig i dos punts percentuals, amb la qual cosa, alguna cosa ha de quedar del Cirque du Soleil en la millora d’aquestes ocupacions hoteleres«, ha conclòs.