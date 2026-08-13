El preu de les importacions al maig s’eleva gairebé un 4,5% mentre les exportacions cauen enguany un 20%

El preu de les importacions del mes de maig ha experimentat una variació positiva del 4,4% respecte al mateix període de l’any anterior i un increment del 0,1% en comparació amb el mes anterior. D’altra banda, els preus de les exportacions han registrat una evolució negativa, amb una disminució del 20% en relació amb el mateix període de l’any anterior. Respecte al mes d’abril, han experimentat un increment del 2,3%.
Quant a l’evolució dels preus de les importacions per grups d’utilització durant el mes de maig, els béns de consum registren una variació positiva del 0,1%, els de capital cauen un 11,8% i en els béns intermedis, el preu unitari mostra una variació positiva del 18,7%. Interessant comparar amb relació al mes anterior, així s’ha registrat una caiguda en els preus unitaris dels béns de consum (un 4,3% menys) i dels de capital (cauen un 11,7%). Els béns intermedis, en canvi, han tingut una evolució positiva (12,3%) respecte al mes passat.
Una evolució àmpliament positiva el maig
L’evolució dels preus de les importacions del mes de maig, segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), presenta variacions percentuals majoritàriament positives entre els diferents grups de productes. Dins d’aquesta classificació, destaca l’increment del preu unitari de la partida combustibles, lubrificants minerals i productes similars, amb un augment del 92,6% a conseqüència de la inestabilitat geopolítica internacional que es viu actualment al món.
A molta distància, s’observa un menor creixement de les partides matèries en brut no comestibles (excepte combustibles) (7,4%) i begudes i tabac (6,5%). Mentre pel que fa a les dades negatives, el preu unitari de la partida articles manufacturats diversos presenta una caiguda del 4,4%, mentre que articles manufacturats classificats principalment segons la primera matèria disminueix un 2,4% respecte de l’any anterior.
Pel que fa al preu de les importacions agrupades per zones geogràfiques, és a dir, segons el país o agrupació geogràfica d’on provenen els productes, durant el mes de maig el preu unitari de les importacions originàries de França experimenta un increment del 10,5%, el dels productes de la resta UE + la Gran Bretanya augmenta un 8,7% i els provinents d’Espanya creix un 5,6%. En canvi, el preu unitari dels productes de la resta del món cau un 12,4%. Si es compara amb el mes anterior, destaca l’increment del preu unitari dels productes provinents de França (15,8%) i la caiguda del preu unitari dels béns originaris de resta UE + la Gran Bretanya (un 5,5% menys).