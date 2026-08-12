Els núvols deixen 250 persones sense veure l’eclipsi al Port de Cabús malgrat l’esperança fins al darrer moment

Des de les 18.00 hores, el Port de Cabús s’ha omplert de gom a gom amb unes 250 persones disposades a veure un dels fenòmens astronòmics més esperats, amb una ocultació del Sol prevista al voltant del 99%. Si bé en un inici les muntanyes encara estaven il·luminades pel sol, poc després els núvols han acabat tapant el cel i han fet créixer els dubtes sobre si seria possible observar el fenomen. Entre música, càmeres de fotos i food trucks, però, l’esperança s’ha mantingut fins al darrer moment. «Jo mai he vist un eclipsi i he vingut sense gaire idea de com està el temps. No tenia expectatives molt altes, però encara mantinc l’esperança que s’aclareixi el cel«, explicava un dels assistents, l’Àlex, durant l’espera.
A mesura que passaven els minuts, no eren pocs els que romanien amb les cares llargues asseguts sobre la gespa. Era el cas de l’Edgar, qui ja anticipava la seva decepció davant la possibilitat de quedar-se sense veure el fenomen: «Jo venia amb expectatives de veure un esdeveniment únic en la vida». Altres s’ho prenien amb més calma i optimisme, com l’Antoni, qui afirma que «encara que no arribem a veure res, valdrà la pena pel bon ambient que hi ha», o inclús com el Marc. I és que, mentre alguns arribaven en bus i altres decidien caminar des del Coll de la Botella fins al Port del Cabús, en el seu cas ha aprofitat les vacances a Andorra per assistir a la fita.
«Aquest seria el primer eclipsi que veig, per tant, crec que si no l’acabo veient no passa res perquè no sé el que m’he perdut«, explicava entre riures. Tampoc les tenia totes l’instructor Starlight Jordi Colell, qui poc abans havia advertit que la possibilitat de veure l’eclipsi dependria de l’evolució dels núvols. «Si no bufa una mica el vent, els núvols no es mouran i dubto que puguem veure alguna cosa, però espero que hi hagi sort», assegurava. Les seves explicacions han servit perquè els assistents poguessin conèixer millor les característiques i la singularitat del fenomen.
L’esperança, però, ha revifat cap a les 20.00 hores, quan el cel semblava començar a obrir-se lleugerament cap a l’horitzó. Ha estat aleshores quan moltes de les persones concentrades al Port del Cabús s’han posat les ulleres homologades i han dirigit la mirada cap al cel esperant poder veure, ni que fos durant uns instants, l’eclipsi, però no hi ha hagut sort. Els núvols s’han mantingut sobre la zona i han impedit observar el fenomen, amb només alguns rajos de llum travessant tímidament el cel a la llunyania, com també ha passat a la resta del país i en punts també molt concentrats com el Mirador de Tristaina.
El desenllaç, però, no ha acabat amb l’ambient que s’havia generat al Port de Cabús. La música i els food trucks repartits han continuat amenitzant una jornada que alguns ja valoraven més enllà de l’eclipsi. «Al final no passa res, la música està bé i aprofitarem per sopar aquí mateix», assenyalava en Marc, mentre que l’Antoni coincidia que «hi ha un molt bon ambient». Altrament, la pluja d’estrelles prevista per a més tard tampoc ha semblat despertar interès entre alguns dels assistents. L’Edgar i en Marc ja havien descartat quedar-s’hi; «Jo no em quedo fins a les onze, que demà s’ha de treballar», explicava l’Edgar, mentre que en Marc tampoc tenia previst allargar la jornada: «No crec que em quedi a veure els estels perquè hem vingut caminant i baixaríem molt tard a la nit».