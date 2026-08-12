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  • Un os albirat des d'una càmera de fototrampeig. | Banders d'Andorra
Alex Montero Carrer
  • Societat
A l'espera dels resultats

Fins a 15 mostres d’os bru recollides aquest 2026 confirmen el pas de més d’un exemplar pel territori andorrà

Les anàlisis determinaran a quants individus corresponen, mentre Casal apunta que «res ens fa pensar que hi hagi un augment» de la presència

Medi Ambient ha recollit 15 mostres relacionades amb la presència de l’os bru a Andorra durant aquest 2026, tot i que encara caldrà esperar les anàlisis per determinar a quants exemplars diferents corresponen. Així ho ha explicat aquest dimecres, precisament, el titular de la cartera ministerial, Guillem Casal, qui ha remarcat que «això no vol dir que hi hagi 15 individus diferents. Les anàlisis determinaran qui són aquests individus, poden ser dos o poden ser cinc». En aquest sentit, i tot i no disposar encara dels resultats definitius, el també portaveu del Govern ha confirmat la presència de més d’un exemplar, a través de l’enregistrament d’imatges.

«Res ens fa pensar que hi hagi un augment d’individus al nostre país», ha reiterat Casal, qui ha precisat que les zones on s’han produït les deteccions són similars a les d’anys anteriors, tot i que amb alguns petits canvis. Tanmateix, des d’aquest passat mes de juny no s’ha detectat cap nova incursió a través dels punts de seguiment sistemàtic desplegats al territori, els quals s’eleven fins a una trentena, equipats amb càmeres amb connexió 5G que permeten enviar imatges en directe i detectar el pas dels animals.

«Res ens fa pensar que hi hagi un augment d’individus al nostre país […] A través d’aquests punts sistemàtics tenim un control gairebé total de les incursions» – Guillem Casal

Cal destacar que a aquests dispositius s’afegeixen sistemes de recollida de pèl que posteriorment permeten analitzar les mostres i identificar els exemplars. «A través d’aquests punts sistemàtics tenim un control gairebé total de les incursions al país», ha afirmat Casal, qui ha destacat que les mostres es van agrupant en diferents paquets i les dades, posteriorment, es contrasten amb les autoritats espanyoles i franceses per acabar de determinar el perfil de cada animal.

Precisament, durant el 2025 es van arribar a identificar vuit exemplars diferents, tot i que el titular de la cartera de Medi Ambient ha apuntat que no es pot determinar si algun d’aquests està establert permanentment al país: «No sé si d’aquests vuit exemplars que vam detectar el 2025 un està establert de forma permanent a Andorra», incidint, però, en què sí que es produeixen incursions habituals perquè alguns «es repeteixen any rere any». En aquest sentit, i a finals d’aquest 2026, l’Executiu tornarà a reunir-se amb les autoritats dels països veïns (Espanya i França) per determinar quins exemplars han estat detectats, com també el seu sexe i edat.

«No sé si d’aquests vuit exemplars que vam detectar el 2025 un està establert de forma permanent a Andorra […] Si hi ha presència, hi ha un ecosistema perquè hi convisqui» – Guillem Casal

Altrament, Casal ha defensat que el retorn de l’os representa, d’una banda, un indicador de la qualitat dels hàbitats naturals del país, però que aquesta presència s’ha de compatibilitzar amb les possibles afectacions sobre l’activitat humana. «Si hi ha presència, hi ha un ecosistema perquè hi convisqui», ha destacat, tot recordant, alhora, les implicacions que pot tenir per a l’agricultura i la ramaderia, com també les possibles trobades amb senderistes. Així i tot, el ministre ha recordat que Govern disposa d’un reglament de compensació pels eventuals danys provocats per l’os, aprovat fa tres anys i que s’activaria en cas de necessitat.

[Amb vídeo]: Els Banders detecten tres ossos joves mentre l’Executiu reforça el seguiment i fa una crida a la prudència

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