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  • Cap d’elles ha patit afectacions personals ni es troba a la zona de l’epicentre. | Agencia EFE
Alex Montero Carrer
  • Societat
Confirmació oficial

Les 21 persones vinculades a Andorra localitzades a Colòmbia, fora de perill després del terratrèmol de magnitud 7,4

Cap d’elles ha patit afectacions personals ni es troba a la zona de l’epicentre, i tampoc consta cap petició per avançar la tornada dels residents

L’Executiu té constància de 21 persones vinculades a Andorra que es troben actualment a Colòmbia després del terratrèmol, totes elles en bon estat i en una situació segura. Així ho ha actualitzat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què, d’una manera més desglossada, ha detallat que 18 residents es troben actualment al país sud-americà, mentre que dos ciutadans andorrans ja estan retornant i una altra persona de nacionalitat andorrana ja resideix habitualment allà.

«Totes estan bé, no han tingut cap afectació personal i estan en una situació segura», ha assegurat Casal, qui ha apuntat que pel que fa als 18 residents, tots ells tornaran previsiblement al Principat seguint el calendari que ja tenien establert. «De moment no tenim notificació d’un retorn abans del previst», ha precisat el portaveu governamental, remarcant que cap d’aquestes persones es trobava a la zona de l’epicentre en el moment en què va tenir lloc el sisme de magnitud 7,4.

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En aquest sentit, Casal ha aprofitat la situació per remarcar la importància d’inscriure’s al Registre de Viatgers, especialment quan es viatja a destinacions allunyades d’Andorra, tot recordant que aquesta eina permet a l’Executiu tenir constància de la presència de nacionals i residents a l’estranger i contactar-hi davant situacions excepcionals. «En casos de conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals, és un registre indispensable», ha manifestat, tot incidint que permet conèixer si les persones afectades necessiten assistència o, eventualment, ser repatriades.

Qüestionat, però, per una possible ajuda específica d’Andorra destinada a Colòmbia, el portaveu ha indicat que, de moment, l’ens governamental no ha pres cap decisió sobre l’enviament d’una aportació econòmica o de béns de primera necessitat, tot precisant que Exteriors ja efectua «contribucions voluntàries a diferents fons i organismes internacionals destinats a actuar davant situacions de catàstrofe». Tanmateix, Casal no ha descartat que aquesta possibilitat sí que s’estigui estudiant a hores d’ara: «Estic convençut que Exteriors, en base a la disponibilitat pressupostària i als mecanismes jurídics que tinguem disponibles, ho pot estar analitzant».

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