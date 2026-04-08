La Setmana Santa impulsa el sector hoteler amb un augment destacat de visitants i millors registres que el 2025

La Unió Hotelera d’Andorra ha fet un balanç positiu de la Setmana Santa, marcada enguany per un avançament en el calendari que ha permès allargar la dinàmica favorable de la temporada d’hivern.
En xifres, l’ocupació hotelera s’ha situat en el 76,84%, una dada que millora de manera significativa el 59,85% registrat durant el mateix període de l’any anterior. L’avançament de la Setmana Santa ha contribuït a reforçar l’atractiu de la destinació en un moment clau de la temporada, coincidint amb un bon estat de la neu.
Aquest context, combinat amb unes condicions òptimes a les pistes d’esquí, ha impulsat una demanda sostinguda, especialment a les parròquies altes, on els nivells d’ocupació han superat clarament els habituals per aquestes dates.
Aquest escenari ha permès als establiments mantenir una activitat elevada fins al tram final de l’hivern, amb especial incidència a les zones de muntanya, que han concentrat els millors resultats.
Des del sector es posa en relleu la capacitat d’adaptació als canvis de calendari i l’esforç dels professionals per oferir un servei de qualitat. En conjunt, els resultats consoliden el bon comportament de la temporada i reforcen la imatge d’Andorra com una destinació competitiva i consolidada en el turisme d’hivern.