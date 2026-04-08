Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La Unió Hotelera destaca la continuïtat amb la temporada d’hivern i l’impacte positiu de l’estat de les pistes. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Balanç positiu de Setmana Santa

La Setmana Santa impulsa el sector hoteler amb un augment destacat de visitants i millors registres que el 2025

Les parròquies altes lideren l’ocupació amb una demanda elevada afavorida per l’avançament del calendari i les bones condicions de neu

La Unió Hotelera d’Andorra ha fet un balanç positiu de la Setmana Santa, marcada enguany per un avançament en el calendari que ha permès allargar la dinàmica favorable de la temporada d’hivern.

En xifres, l’ocupació hotelera s’ha situat en el 76,84%, una dada que millora de manera significativa el 59,85% registrat durant el mateix període de l’any anterior. L’avançament de la Setmana Santa ha contribuït a reforçar l’atractiu de la destinació en un moment clau de la temporada, coincidint amb un bon estat de la neu.

Aquest context, combinat amb unes condicions òptimes a les pistes d’esquí, ha impulsat una demanda sostinguda, especialment a les parròquies altes, on els nivells d’ocupació han superat clarament els habituals per aquestes dates.

Aquest escenari ha permès als establiments mantenir una activitat elevada fins al tram final de l’hivern, amb especial incidència a les zones de muntanya, que han concentrat els millors resultats.

Des del sector es posa en relleu la capacitat d’adaptació als canvis de calendari i l’esforç dels professionals per oferir un servei de qualitat. En conjunt, els resultats consoliden el bon comportament de la temporada i reforcen la imatge d’Andorra com una destinació competitiva i consolidada en el turisme d’hivern.

L’ocupació hotelera al març arriba al 70,88% i supera en més de quatre punts els registres del mateix període del 2025

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Marsol admet que no pot detallar el perfil dels compradors d’immobles més enllà de les dades captades per l’ITP
El Govern defensa amb “empatia” les protestes per l’habitatge, però tanca la porta a modificar el projecte de llei
El SAAS i el Comitè d’Empresa signen el conveni 2026-2030 mig any després de ser avalat pel 90% de la plantilla

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’Executiu aprova una nova partida de prop d’1,4 milions per a l’heliport de la Caubella, assumint fins al 75% del cost
  • Societat
L’Institut Nacional de l’Habitatge adjudica els primers 20 immobles de lloguer assequible del bloc I de Ribasol
  • Societat
El Principat s’adhereix al Protocol de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit de persones migrants per terra, mar i aire
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
L’exposició ‘Van Gogh Alive’ finalitza a Andorra amb més de 13.000 visitants després de dos mesos d’exhibició
  • Parròquies, Societat
Sant Julià de Lòria acomiada Sergi Mas en un funeral marcat pel reconeixement a la seva trajectòria artística
  • Parròquies, Societat
[Amb vídeo]: La circulació a la CG-2 al Tarter recupera la normalitat després de l’esllavissada registrada dissabte
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu