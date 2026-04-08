L’ocupació hotelera al març arriba al 70,88% i supera en més de quatre punts els registres del mateix període del 2025

L’ocupació hotelera a Andorra durant el mes de març s’ha situat en el 70,88%, una xifra que supera el 66,53% registrat en el mateix període de l’any passat, amb una variació positiva de 4,35 punts percentuals.
Segons la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), aquestes dades confirmen la bona evolució de la temporada d’hivern i consoliden una tendència positiva en el tram final. El resultat es considera especialment rellevant tenint en compte les particularitats del calendari d’enguany, marcat per l’inici de la Setmana Santa a finals de març.
Aquest fet ha contribuït a reforçar l’ocupació en els darrers dies del mes, avançant part de la demanda que habitualment es concentra a l’abril. Tot i això, el març continua sent un període tradicionalment més irregular pel que fa a la demanda, fet que dona encara més valor a les xifres assolides.
El sector consolida resultats positius gràcies a la neu, l’atractiu del país i la capacitat d’adaptació dels establiments
Des de l’entitat es destaca que l’atractiu del país, juntament amb unes bones condicions de neu durant bona part del mes, ha permès mantenir un nivell d’activitat elevat en el conjunt del sector hoteler.
La UHA també posa en relleu la capacitat d’adaptació dels establiments a les particularitats del calendari i a un entorn exigent, marcat per la complexitat en la gestió dels equips humans i la necessitat de mantenir estàndards de qualitat elevats.
En aquest sentit, l’organització considera que els resultats del mes de març refermen la solidesa d’Andorra com a destinació turística i permeten encarar amb confiança el tancament de la temporada d’hivern.