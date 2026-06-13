Traslladen a l’hospital un motorista ferit després d’un accident a la carretera General 2 al Pas de la Casa

Un motorista ha hagut de ser traslladat a l’hospital aquest dissabte al matí després de veure’s implicat en un accident de trànsit al Pas de la Casa. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de deu a la carretera General 2, quan, per motius que encara es desconeixen, la motocicleta que conduïa ha xocat amb un turisme.
Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat efectius de la policia, que han regulat el trànsit a la zona mentre s’iniciaven les investigacions per determinar les causes del sinistre. També hi ha intervingut una dotació dels bombers amb un camió per efectuar tasques de neteja de la via i assegurar les condicions de circulació.
El conductor de la motocicleta ha rebut una primera assistència al mateix lloc dels fets abans de ser evacuat en una ambulància del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) fins a l’hospital. Per ara no s’ha informat sobre la gravetat de les lesions ni sobre el seu estat de salut.