L’Esbart Dansaire torna a inaugurar la plaça del Poble 44 anys després amb un Contradans carregat de simbolisme

La renovada plaça del Poble ha viscut aquest dissabte la seva inauguració oficial amb un marcat component simbòlic. Quaranta-quatre anys després de participar en l’estrena de l’espai original, l’Esbart Dansaire ha tornat a assumir un paper protagonista en l’acte, recuperant el tradicional Contradans com a expressió d’identitat, memòria i orgull cultural.
L’acte ha començat amb les autoritats comunals i representants de l’administració general han participat en la tradicional tallada de cinta que ha oficialitzat l’obertura d’un espai que, de fet, ja fa mesos que és utilitzat diàriament per la ciutadania. Tot seguit, l’inici de la programa i el descobriment de la placa commemorativa que certifica la inauguració de la plaça remodelada.
La dansa ha esdevingut el fil conductor de la celebració. Igual que l’any 1982, l’Esbart Dansaire ha omplert la plaça de simbolisme amb la interpretació del Contradans, abans que autoritats, representants polítics i ciutadans s’unissin en una gran rotllana popular per compartir el ball tradicional.
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat que la jornada representa «un tret de sortida a aquesta plaça», tot recordant que l’espai ja fa temps que està plenament integrat en la vida quotidiana de la parròquia. «La gent ja se l’ha fet seva», ha afirmat.
González ha remarcat la importància de formalitzar la inauguració i de recuperar el vincle històric amb l’Esbart. «Fa 44 anys l’Esbart va inaugurar aquesta plaça fent aquests balls i per a nosaltres ha estat un honor i un plaer poder que la ciutadania ho torni a recordar», ha assenyalat.
El cònsol també ha volgut posar l’accent en el paper social de l’espai per sobre dels aspectes materials. «Una plaça no és només el mobiliari o que estigui tot maco; és que passin coses i que la gent se la faci seva», ha defensat. Segons ha explicat, els mesos d’activitat que ja acumula la plaça demostren que aquest objectiu s’està assolint.
Pel que fa als darrers treballs vinculats a les filtracions detectades a l’aparcament Vinyes, provocades per una jardinera que va haver de ser aixecada per completar la impermeabilització, González ha donat l’assumpte per resolt. «Hi havia aquests detalls i estem a sobre. Si tot va bé ja ho hem gestionat», ha indicat, tot insistint que la jornada estava destinada a celebrar «la festa, la felicitat, la cultura i els somriures».
La inauguració s’emmarca en una jornada festiva que s’allargarà durant tota la tarda i la nit. Entre les activitats programades hi ha jocs de fusta gegants i un minigolf participatiu a càrrec de La Moixera, així com l’espectacle itinerant Zeppelin de la companyia La Baldufa.
El punt final arribarà a les 21.30 hores amb el concert de Manu Guix i Elena Gadel, acompanyat de projeccions de sand art de l’artista Borja González. La celebració també ha comptat amb la participació del músic i compositor David Sanz, autor de la peça d’obertura de l’acte i dels arranjaments de la Suite de la plaça del Poble.