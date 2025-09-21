La Setmana de l’Isard es tanca amb una “satisfacció general” dels caçadors pel nou sistema d’assignació d’anelles

El president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP), Josep Maria Cabanes, ha valorat de manera positiva el tancament de la Setmana de l’Isard 2025, marcada enguany per la introducció del nou sistema d’assignació d’anelles. Segons ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC, el canvi “no era fàcil” després de dècades de tradició, però ha comptat amb el consens majoritari dels caçadors i ha generat satisfacció entre els participants.
La principal novetat ha estat la limitació d’una anella personal i intransferible per caçador, amb un sistema rotatori que garanteix torn a aquells que no n’han obtingut enguany. Cabanes ha remarcat que la mesura ha permès que caçadors que feia anys que no abatien cap peça poguessin tornar a capturar: “Ha potenciat un treball en equip molt superior al que hi havia habitualment”, ha apuntalat. En total, el reglament de caça aprovat per aquesta edició establia un màxim de 201 captures d’isard en la setmana central, xifra a la qual s’afegeixen les corresponents als vedats de Xixerella (8), Ransol (14) i Sorteny (40), que s’allarguen en cicles de tres períodes de quinze dies.
El president ha destacat que l’abundància d’isards, afavorida per les bones condicions meteorològiques, ha facilitat les captures: “Hi havia molts isards i la gent n’ha vist”. Segons Cabanes, l’experiència ha estat “molt positiva” i els caçadors han mostrat “maduresa” a l’hora de seleccionar els exemplars, prioritzant animals defectuosos o segalls per preservar la reproducció. A banda dels isards, també s’han autoritzat captures de mufló, cérvol, senglar i guineu. En aquest marc, s’ha produït per primera vegada a Andorra l’abatiment d’una daina, fet que el president ha assenyalat com a mostra de l’expansió d’aquesta espècie al país.
En aquest sentit, Cabanes ha subratllat el paper del Cos de Banders, el qual ha col·laborat per facilitar la recollida de peces i resoldre dubtes dels caçadors en una edició de transició. Segons ha explicat, “tot ha sigut una bassa d’oli” gràcies a les fórmules consensuades amb el cos. Pel que fa a incidències, només s’ha registrat l’accident del pare d’un caçador a la muntanya de Francolí, el qual va patir lesions de consideració però sense afectació cranial.
El recompte definitiu de captures es tancarà en les pròximes hores, però Cabanes estima que el balanç serà similar o lleugerament superior al de l’any passat. De cara al futur, ha valorat la incorporació dels vedats de Xixerella, Ransol i Sorteny com “una reivindicació històrica del col·lectiu” i ha felicitat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, per haver fet realitat aquesta opció de caça selectiva.