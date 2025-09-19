Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Elena Hernández Molina
Pronòstic reservat hospitalari

Un caçador ingressa a la UCI amb traumatisme toràcic i fractures costals després d’un rescat nocturn al Francolí

Fonts hospitalàries apunten que el seu estat és reservat; Bombers i diversos cossos van col·laborar en l’operatiu d’evacuació aèria

Un caçador de 82 anys es troba ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) a conseqüència d’un traumatisme toràcic i diverses fractures costals, segons apunten fonts hospitalàries.

L’home va resultar ferit la passada nit després de caure amb el seu vehicle per un talús a la zona del Refugi de Francolí. La intervenció va ser duta a terme pels Bombers d’Andorra, a través del Grup de Rescat de Muntanya (GRM), que van mobilitzar un operatiu nocturn en un terreny de difícil accés.

En un primer moment, la localització no va ser possible i es va desplegar un dispositiu de recerca amb la participació de companys i familiars, el servei de circulació del Comú de Sant Julià de Lòria i la Policia d’Andorra.

Finalment, la víctima va ser evacuada amb els mitjans aeris d’Heliand mitjançant una maniobra d’heligruatge nocturn. Durant el trasllat, un bomber infermer va proporcionar assistència sanitària immediata a bord de l’helicòpter.

Els Bombers han destacat que aquest tipus d’operacions, especialment en horari nocturn i en terrenys accidentats, requereixen una gran coordinació i posen de manifest la importància del treball conjunt entre els diferents serveis d’emergència.

