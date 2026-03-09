L’RN20 recupera el trànsit després de setmanes tallada per l’esllavissada entre l’Ospitalet i Ax-les-Thermes

La carretera RN20, que connecta Andorra amb França, ha reobert aquest matí després de romandre tancada des del passat 31 de gener a causa d’una esllavissada entre els municipis de l’Ospitalet-près-l’Andorre i Ax-les-Thermes. Es tracta d’una via molt transitada per residents, treballadors transfronterers i turistes que es desplacen habitualment entre el país veí i el Principat.
Després dels treballs realitzats a la zona afectada, el trànsit s’ha reprès de manera provisional. Des de l’Executiu ja havia advertit que caldrà dur a terme noves actuacions de rehabilitació al tram afectat, però, mentrestant, la reobertura permet recuperar la connexió directa amb territori francès i facilitar així la mobilitat dels conductors.
Fins ara, les alternatives per accedir a França passaven per carreteres de muntanya o per desplaçar-se a través de Puigcerdà, opcions que en alguns casos podien allargar el trajecte fins a prop de cinc hores entre el Principat i el territori francès. Amb la reobertura de l’RN-20, el temps de desplaçament es redueix de manera significativa.
Tal com s’havia anunciat, el tram afectat per l’esllavissada funciona actualment amb un sistema de seguretat específic. La circulació està regulada per un semàfor connectat a sensors de moviment de terres que permeten detectar possibles desplaçaments del terreny. Segons ha pogut comprovar aquest mitjà de comunicació, el dispositiu es manté apagat en condicions normals, però s’activaria automàticament en cas de detectar-se moviments, moment en què el semàfor passaria a vermell per interrompre el trànsit.
La reobertura de l’RN-20 permet recuperar la connexió directa amb França després de setmanes amb desviaments llargs per carreteres alternatives
Malgrat la reobertura, l’afluència de vehicles encara és moderada. Segons ha pogut saber el PERIÒDIC, alguns conductors prefereixen mantenir-se prudents i esperar uns dies abans de tornar a utilitzar aquesta via. Tot i això, els comerciants del Pas de la Casa confien que la situació canviï de cara al cap de setmana i que la recuperació de la connexió amb França es tradueixi en una arribada més nombrosa de visitants, fet que podria ajudar a reactivar l’activitat comercial de la zona.
En paral·lel, el Fons Monetari Internacional (FMI) també ha analitzat les possibles repercussions econòmiques derivades del tancament d’aquesta via. El cap de missió de l’organisme, Jeff Danforth, ha explicat que les estimacions s’han elaborat a partir de models macroeconòmics i diversos supòsits, ja que no s’han facilitat dades concretes sobre l’impacte econòmic. “No hem rebut dades concretes de l’impacte econòmic”, ha assenyalat, tot indicant que les xifres presentades responen a escenaris elaborats amb el model habitual utilitzat per l’organisme.
L’FMI estima que el tall de l’RN-20 podria haver tingut un impacte d’aproximadament el 0,1% del PIB andorrà
Segons aquests càlculs, l’afectació podria situar-se aproximadament en un 0,1% del PIB, amb un possible impacte d’entorn del 0,2% durant el primer trimestre, tenint en compte també l’augment de la despesa pública vinculada a ajudes per a comerços i ciutadans de la zona afectada. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha indicat que l’efecte serà “significatiu però molt més limitat dins del PIB andorrà” i ha afegit que encara s’està pendent d’una anàlisi més precisa.