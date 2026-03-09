L’FMI recomana no intervenir en el mercat de l’habitatge i prioritzar ajudes als col·lectius més vulnerables

El Fons Monetari Internacional (FMI) considera que el mercat de l’habitatge a Andorra hauria de recuperar progressivament el seu funcionament habitual i no recomana mantenir una intervenció directa. El cap de missió de l’organisme, Jeff Danforth, ha indicat que “el mercat ha d’adquirir el seu equilibri” i que la descongelació dels lloguers és una mesura coherent si s’aplica amb un període de transició. Segons ha apuntat, la diferència entre els preus regulats i els del mercat és notable i “és normal que en el període de transició hi hagi un augment de preus”.
L’organisme defensa que les polítiques públiques se centrin en el suport a les persones més vulnerables. “La recomanació és donar un suport més específic a qui ho necessita en comptes d’intervenir el mercat”, ha remarcat Danforth. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha indicat que el Govern treballa en una aplicació gradual per evitar un impacte brusc. “El retorn progressiu és perquè no hi hagi un xoc, tot i que el text encara continua treballant-se”, ha afirmat.
L’FMI recomana descongelar progressivament els lloguers i apostar per ajudes específiques als col·lectius vulnerables en lloc d’intervenir el mercat
Pel que fa al tall de la RN20, l’FMI ha explicat que les estimacions sobre l’impacte econòmic s’han fet a partir de models macroeconòmics i supòsits, ja que no s’han facilitat dades concretes. Danforth ha precisat que “no hem rebut dades concretes de l’impacte econòmic” i que les xifres presentades responen a escenaris elaborats amb el model habitual utilitzat per l’organisme. Segons aquests càlculs, l’afectació podria situar-se aproximadament en un 0,1% del PIB, amb un possible impacte d’entorn del 0,2% durant el primer trimestre, tenint en compte també l’augment de despesa pública associada a ajudes per a comerços i ciutadans de la zona. Lladós ha apuntat que l’efecte serà “significatiu però molt més limitat dins del PIB andorrà” i que encara s’està pendent d’una anàlisi més precisa.
L’organisme internacional també ha advertit de la incertesa generada pel conflicte a l’Orient Mitjà, que podria repercutir en l’economia a través de l’augment dels preus energètics. Danforth ha assenyalat que “no es pot determinar quines seran les afectacions del conflicte” i que el principal impacte potencial estaria vinculat al combustible. L’FMI està fent un seguiment de l’evolució del context internacional i preveu elaborar una anàlisi més detallada en els pròxims mesos. “Esperem fer una situació més acurada de cara a l’abril per saber com afecta aquest panorama global”, ha indicat.
L’impacte econòmic del tall de la RN20 s’ha estimat amb escenaris del FMI perquè el Govern no ha facilitat dades concretes
Finalment, el cap de missió també s’ha referit al procés d’acord d’associació amb la Unió Europea. Tot i no valorar les negociacions, ha assenyalat que l’experiència en aquest tipus d’operacions mostra que els calendaris acostumen a allargar-se. “Sempre es tarda més del que sembla”, ha afirmat Danforth, que considera probable que el procés entre Andorra i la Unió Europea també s’endarrereixi. El calendari final, ha remarcat, correspondrà al Govern i a les institucions europees.
En la visió general de l’economia, l’FMI ha indicat que el creixement ha superat les expectatives inicials. Segons les estimacions presentades, l’activitat econòmica registra un 2,2% de creixement, amb una previsió del 3,1% l’any vinent i d’entorn del 1,5% cap al 2030. La inflació se situaria al voltant del 3,1% i podria reduir-se fins al 2,3% l’any vinent, mentre que en l’àmbit fiscal s’espera mantenir el superàvit, tot i que amb una lleugera reducció vinculada a l’impacte de la situació del Pas de la Casa. El ministre de Finances ha remarcat que aquestes conclusions provenen d’“una revisió independent i amb una quantitat significativa d’empreses del país”.
-Pendent d’ampliació-