Alguns comerciants del Pas de la Casa asseguren que, tot i la reobertura de l’RN20, el comerç continua “mort”

“Tot continua com aquestes darreres setmanes, tot està mort”. Així descriu la situació un comerciant de bosses del Pas de la Casa després que avui s’hagi reobert la carretera RN-20, tancada durant setmanes a causa d’una esllavissada. El botiguer explica a EL PERIÒDIC que l’esperança està posada en els pròxims dies: “Confiem molt en el cap de setmana, però tot dependrà del temps que faci”, assegura, tot afegint que, si no millora l’afluència, “serem nosaltres qui estarem morts”.
L’ambient que es respira avui a la localitat encampadana és encara tens. Tot i que s’hi percep una mica més de moviment que els darrers dies, l’afluència continua sent baixa per a aquesta època de l’any. Des d’una botiga de perfums expliquen que molts visitants encara tenen recels d’apropar-se fins al Pas de la Casa. Una de les dependentes afirma que “des del costat francès s’escolta que tornaran a tancar la carretera, i això genera inseguretat”.
Aquesta percepció també la comparteixen altres establiments, que remarquen que la manca d’informació clara provoca neguit entre els turistes. “No donen dates exactes i això crea incertesa”, assenyalen. Segons la dependenta, alguns clients temen quedar-se incomunicats: “Alguns tenen por de venir i que els tallin la carretera per tornar i hagin de passar per Puigcerdà”.
Des d’aquest mateix comerç també confien que la situació millori durant el cap de setmana. “Els treballadors ja hem tornat aquí al Pas”, expliquen, en referència al fet que durant les últimes setmanes alguns empleats havien estat traslladats temporalment a altres botigues del país davant la baixa afluència de turistes.
Malgrat l’esperança posada en els pròxims dies, alguns comerciants es mostren decebuts, ja que esperaven que la reobertura de la via francesa tingués un efecte immediat. Des d’una botiga de sabates expliquen que “hem obert confiant que es notaria l’afluència”, però reconeixen que “tot continua igual que els dies anteriors”.
Una percepció similar es repeteix en alguns establiments especialitzats en tabac, que també miren cap al cap de setmana amb expectació. “Els francesos venen a comprar tabac, alcohol i a posar benzina als cotxes, perquè està molt cara”, expliquen. Tot i que avui la sensació encara és la d’un Pas de la Casa afectat pel tancament de l’RN-20, els comerciants confien que els pròxims dies ajudin a remuntar la temporada.
On sí que comencen a detectar una lleugera millora és en el sector de la restauració. Segons expliquen des d’algunes granges i restaurants, la jornada d’avui ha estat millor que les anteriors. “Avui hem començat a veure més residents francesos”, comenten, tot afegint que “des de primera hora hi ha hagut més moviment de persones”.
Una percepció semblant tenen alguns supermercats, que també han notat un augment d’activitat. “Avui ja es nota més gent, encara que és menys que la d’ahir, que era cap de setmana”, expliquen. Així i tot, el sector es mostra lleugerament més optimista després de començar a veure els primers signes de recuperació en una temporada que, fins ara, s’havia tornat especialment complicada.