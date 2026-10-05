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Alex Montero Carrer
Dictamen desfavorable

Els riscos de seguretat detectats en els iPads deixen els dispositius fora de les aules escolars de primera ensenyança

Des de la cartera ministerial d'Educació admeten les limitacions actuals de control: «Amb Google i Microsoft ens n’hem sortit i amb Apple no»

Els iPads no tornaran a les aules de primera ensenyança de l’Escola Andorrana. Aquesta és la decisió que ha pres Educació després de rebre els resultats de l’auditoria externa encarregada arran de l’incident detectat el 19 de juny, moment en què es va constatar un mal ús d’un dels dispositius i es van retirar preventivament els aparells de tots els centres. Un informe, doncs, que ha conclòs amb un dictamen desfavorable, després de detectar situacions que el ministeri considera que no ofereixen les garanties necessàries, especialment per les limitacions existents a l’hora de poder supervisar els iPads: «El filtre que tenim de la xarxa XENA funciona, el risc persisteix i, sobretot, hi ha un objectiu que surt de les conclusions de l’auditoria: cal un control més acurat dels dispositius», ha anunciat el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina.

-pendent d’ampliació-

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