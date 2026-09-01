La reforma de la Llei d’agricultura crea noves eines per agrupar explotacions i poder facilitar el relleu generacional

El Projecte de llei de modificació de la Llei d’agricultura i ramaderia incorpora noves fórmules de cooperació entre les explotacions amb l’objectiu de facilitar la diversificació del sector primari i el relleu generacional, tal com han explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el director del Departament d’Agricultura i Ramaderia, Josep Casals. «Un dels reptes principals que tenim és el relleu generacional i cal trobar mecanismes que l’afavoreixin, així com el manteniment de les explotacions ramaderes», ha exposat el primer.
Així, una de les principals novetats serà la creació de l’organisme de representació col·lectiva, pensat per articular la participació conjunta dels professionals en projectes i iniciatives vinculats al sector. «La finalitat també és contribuir a la diversificació, la modernització, la innovació i la millora de la seva competitivitat», ha explicat Casal, posant el punt en què, per obtenir el reconeixement oficial, l’organisme haurà d’agrupar com a mínim el 65% dels titulars d’explotacions agràries actives del país. A més, hauran d’estar adherits a una associació del sector amb més de 10 anys de trajectòria: «Un 65% permet garantir que tenim suficientment dimensionat aquest vehicle», ha apuntat Casal.
Cal remarcar, però, que la participació de cada explotació dins de l’organisme no tindrà el mateix pes, sinó que es calcularà mitjançant criteris objectius vinculats a la seva activitat. Entre aquests, hi haurà, per exemple, la superfície agrària explotada, la concurrència d’activitats agrícoles i ramaderes, el grau de tecnificació, diversificació i transformació, o la càrrega ramadera. En aquest sentit, Casal ha justificat la ponderació apuntant que «no era prou just que una explotació que té dos caps de bèstia tingués la mateixa representació, el mateix pes, que una explotació que té 80 mares bovines, que fa cultiu de vinya i que, a més a més, fa producció de mel».
«No era prou just que una explotació que té dos caps de bèstia tingués el mateix pes que una que té 80 mares bovines i que fa cultiu de vinya i producció de mel» – Guillem Casal
El segon punt que incorpora el projecte són els grups agraris o ramaders d’explotació en comú (Garec), inspirats en una fórmula ja existent a França. Segons ha explicat Casals, la seva finalitat serà agrupar totalment o parcialment els mitjans de producció de dues o més explotacions per optimitzar els recursos i millorar-ne la productivitat i la rendibilitat. Així, en podran formar part un mínim de dues i un màxim de cinc explotacions, les quals podran aportar diferents actius, com terrenys, edificacions agrícoles o ramaderes, maquinària, bestiar o treball. «És una figura jurídica que el que fa és facilitar l’agrupació de diferents explotacions a través dels seus mitjans, sense la necessitat de recórrer a crear una figura d’SA o SL», ha exposat el director del departament.
En aquest sentit, la constitució del Garec es farà mitjançant un contracte escrit entre els integrants, acompanyat dels estatuts que establiran el funcionament intern i concretaran la participació i les obligacions de cadascun. Una vegada constituït, el grup passarà a quedar inscrit en un registre sota la tutela del Departament d’Agricultura i Ramaderia. Casal ha relacionat aquesta nova fórmula amb una realitat que, segons ha indicat, ja es produeix dins del sector, amb explotacions que acaben assumint-ne d’altres davant la manca de continuïtat familiar: «Hi ha famílies que no han aconseguit el relleu generacional dins de casa seva. Aquestes explotacions les reprenen altres explotacions que existeixen al país».
«Hi ha famílies que no han aconseguit el relleu generacional dins de casa seva. Aquestes explotacions les reprenen altres explotacions que existeixen al país» – Guillem Casal
Finalment, la tercera modificació del projecte legislatiu és la que afecta els nuclis zoològics d’animals de renda, amb l’objectiu de regular aquells espais on es mantenen animals per a l’autoconsum familiar sense que existeixi una explotació agrària com a tal. Com a exemple, Casals ha destacat aquelles persones que disposen d’unes poques gallines o ovelles, però que no desenvolupen una activitat professional. Així, aquests nuclis no seran catalogats com a explotació agrària, de manera que els seus titulars no podran accedir als ajuts públics, entre altres. «Si tinc quatre gallines, els ous que em faci els puc destinar a l’autoconsum i no a la venda», ha apuntat.
Això no treu, però, que els animals hauran d’estar declarats al registre corresponent i quedaran sotmesos als controls de l’Administració, amb la voluntat de poder comprovar que «estiguin en instal·lacions adequades, que els tinguin ben cuidats, alimentació, aigua i higiene», així com garantir que es trobin en un estat sanitari correcte. A més, el projecte presentat avui dimarts també crea el registre dels nuclis zoològics d’animals de renda, el qual dependrà del Departament d’Agricultura i Ramaderia i haurà de ser desenvolupat a través de reglament.