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  • L’incendi colpeja la Querola en plena recta final. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Cop dur per als promotors

L’incendi colpeja la Querola en plena recta final: «Després de vint anys, parlem d’un mes per acabar les obres»

La construcció s’ha prolongat durant 14 anys, amb diferents interrupcions i entrebancs, evolucionant el projecte inicial fins a la configuració actual

L’incendi de la Querola s’ha produït quan el conjunt residencial encarava ja els darrers serrells d’un projecte iniciat fa dues dècades. Així ho han confirmat als mitjans de comunicació presents fonts properes als representants vinculats a la promoció de la urbanització, els quals han estat durant tot el matí a la zona seguint l’evolució del fosc i les tasques dels Bombers, però han declinat fer cap mena de declaració. «Estàvem en la recta final. Parlem d’un mes. Després de vint anys, parlem d’un mes i s’acabava», han indicat dites fonts.

Així, i sobre l’estat en què han quedat els set edificis, les mateixes fonts consultades han fet una primera estimació que encara haurà de ser confirmada quan sigui possible inspeccionar tot el conjunt. «Hi hauria dos [blocs] que estan bé, tres tocats i dos destruïts», han apuntat, sense voler anar més enllà mentre continuen els treballs dels equips d’emergència. «Primer de tot, s’ha d’apagar el foc, que no està apagat. Hem d’avaluar, calcular i poder entrar. Sense poder entrar, no es pot dir res», han afegit.

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Cal recordar que el projecte de la Querola es remunta a l’any 2006, moment en què es van començar a definir els primers plantejaments del conjunt residencial a Ordino. La tramitació urbanística es va allargar durant els anys següents fins que, el maig del 2012, el pla parcial de la unitat d’actuació UA-18 B i el projecte d’equipaments es van sotmetre a informació pública. En aquell moment, el plantejament preveia 65 apartaments d’entre 120 i 240 metres quadrats, a més d’altres equipaments vinculats al desenvolupament de la zona.

Les obres van començar finalment el juliol del 2012, després que la Comissió Tècnica d’Urbanisme emetés una avaluació favorable del projecte i que s’aprovés el pla parcial. Des d’aleshores, la construcció s’ha prolongat durant 14 anys, amb diferents interrupcions i entrebancs, mentre el projecte inicial també va anar evolucionant fins a la configuració actual. Aquest mes de juny, quan es va presentar la fase final de la promoció, es va informar d’una inversió acumulada d’uns 130 milions d’euros després de dues dècades des de la concepció inicial.

El conjunt està format actualment per set edificis i 51 habitatges, amb uns 34.000 metres quadrats entre els diferents immobles i els espais comuns. Els pisos tenen dimensions bastant ‘considerables’ i, segons les dades fetes públiques el juny, aproximadament la meitat ja s’havien venut. La promoció es trobava aleshores en la fase final de comercialització, amb habitatges d’entre 350 i 700 metres quadrats i preus que, calculats a partir del valor per metre quadrat comunicat, se situaven aproximadament entre els 2,4 i els 5,6 milions d’euros.

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